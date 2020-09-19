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أخبار العالم

كورونا يواصل عزل سكان العاصمة الأردنية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:38 م
عزل بنايات في الأردن
عزل بنايات في الأردن
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محمود نوفل
أعلن محافظ العاصمة الأردنية عمًان "الدكتور سعد الشهاب"  عزل 34 بناية جديدة اليوم السبت بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وبيًن الشهاب أن البنايات تقع في مناطق جبل القلعة وشارع الجامعة وجبل الزهور وشارع الحزام ومرج الحمام وسحاب وشارع مكة وجبل عمان وطبربور وضاحية الحاج حسن وأم السماق وضاحية الاستقلال وضاحية الياسمين والشميساني وشفا بدران وجبل الزهور ووادي الحدادة والجندويل وحي عدن.

كما ذكر الشهاب انه تم ايضا عزل  بنايتين في كل من ضاحية الرشيد والمقابلين وتلاع العلي وجبل الحسين والبنيات وخلدا وضاحية الاقصى والمدينة الرياضية.

وأفاد محافظ العاصمة  انه جرى التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وأوضح  أن الإجراءات الاحترازية اللازمة اتخذت وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص للبنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات. 
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