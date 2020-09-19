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محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 4 أرصفة تعدت على حرم الشوارع .. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:48 م
الحملات في شوارع
الحملات في شوارع كفر الشيخ
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة الأرصفة المخالفة بشارع صبري القاضي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ، بشوارع غرب مدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة المشروعات الخدمية بالعاصمة، ورصف الشوارع، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم إزالة 4 أرصفة مخالفة تعديات على حرم الشارع الرئيسي.

وأضاف، أنه تفقد موقف كفر الشيخ العمومي، وأعمال الرصف بأحياء حي شرق كفر الشيخ.

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