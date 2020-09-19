التجمع: 10 مرشحين تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية بمجلس النواب

كشف المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن 10 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية حتى الان.





وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هؤلاء المرشحين هم خالد محمد عبد العزيز شعبان فى دائرة حدائق القبة في القاهرة و عمرو الجوهرى فى دائرة الساحل بشبرا فى في القاهرة والكاتب الصحفى أ حمد بلال فى مدينة المحلة فى بالغربية وأيمن جلال فى الإسماعيلية و هلال الدندراوى فى أسوان و دعاء حسن فى الشرقية و ملك مسعود فى الإسكندرية وإ براهيم الكاشف فى العريش بشمال سيناء و حسن محمد عبد الكريم بدائرة نصر النوبة فى أسوان وعبد الغفار الضايفى فى دائرة أدفو بأسوان.



