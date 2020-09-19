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برلمان

التجمع: 10 مرشحين تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية بمجلس النواب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:29 م
الانتخابات
الانتخابات
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معتز الخصوصى
كشف المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن 10 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية حتى الان.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هؤلاء المرشحين هم خالد محمد عبد العزيز شعبان فى دائرة حدائق القبة في القاهرة وعمرو الجوهرى فى دائرة الساحل بشبرا فى في القاهرة والكاتب الصحفى أحمد بلال فى مدينة المحلة فى بالغربية وأيمن جلال فى الإسماعيلية وهلال الدندراوى فى أسوان ودعاء حسن فى الشرقية وملك مسعود فى الإسكندرية وإبراهيم الكاشف فى العريش بشمال سيناء وحسن محمد عبد الكريم بدائرة نصر النوبة فى أسوان وعبد الغفار الضايفى فى دائرة أدفو بأسوان.

وأعلنت الوطنية للانتخابات فتح باب التقدم بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020 وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.
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