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محافظات

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بمركز شباب في القليوبية للتحقيق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:25 م
إحالة العاملين بمركز
إحالة العاملين بمركز شباب في القليوبية للتحقيق
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إبراهيم الهوارى
كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة في القليوبية، هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية بمتابعة 12 هيئة شبابية وذلك في إطار  توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.


وشملت الجولة إدارة شباب طوخ وادارة شباب قليوب ومركز شباب قليوب والخرقانية وأبو الغيط وباسوس وأبو المنجا والشرقاوية والفرنواني ودمنهور شبرا وشبرا البلد وسليم والوحدة والحرية والسماع.

وأسفرت المتابعة لمركز شباب الشرقاوية والفرنواني أنه مغلق ولا يوجد أحد من العاملين في الفترة المسائية. 

وقد تم التأكيد على ضرورة مراجعة سجل الإيرادات والمصروفات بالخرقانية والأخميين وكذلك التنبيه على جميع الهيئات بأن تفتح أبوابها وتكون نظيفة والتسجيل في السجلات المالية والادارية والأنشطة المختلفة وتفعيل لوحة الاعلانات بشروط العضوية والالتحاق وأهم قرارات مجلس الإدارة وأسماءهم والعاملين ومسؤولياتهم وفترات عملهم وراحتهم الأسبوعية وإعادة توزيع العاملين المكدسين في إدارة شباب طوخ على المراكز التي بها عجز في العمالة.  

وأمر الصبروط بإحالة العاملين بالفترة المسائية بمركز شباب الشرقاوية والفرنواني للشؤون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن العمل في أوقات العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم.
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