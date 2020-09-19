تسريب صوتي مع مكسيكية.. الحضري يعاني مع الإنجليزية ويهاجم جماهيره: شوفولكم تريند غيري

أثار تسجيل صوتي مسرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر خلاله عصام الحضرى ، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر ، في رسالة صوتية مع سيدة مكسيكية ، جدلا واسعا.





وتوالت التعليقات الساخرة؛- لدى ظهور التسجيل الصوتي من جانب رواد السوشيال ميديا - على قيام عصام الحضري بالتواصل مع سيدة من المكسيك ، باللغة الإنجليزية.





وفور انتشار التسجيل الصوتي للسد العالي؛ قام الأخير بالرد على الفور ، عبر منصة التواصل الإجتماعى تويتر، من خلال تغريدة لتوضيح الأمر أمام الشارع الرياضى.





موقع "صدى البلد"، رصد أزمة عصام الحضري والتسجيل الصوتي مع إحدى السيدات من المكسيك من البداية للنهاية.





بداية الأزمة





ظهر تسريب صوتي للسد العالي عصام الحضري يحاول خلاله التواصل مع إحدى السيدات من المكسيك باللغة الإنجليزية الركيكة.





وخلال التسريب ظهر الحضرى وهو يحاول ترديد بعض الكلمات باللغة الإنجليزية بشكل ركيك للتواصل مع السيدة؛ ما أثار سخرية رواد السوشيال ميديا.





تعليقات ساخرة





بدأ البعض من الجماهير بعد انتشار التسريب الصوتى للحضرى فى إرسال تعليقات ساخرة على طريقة الحديث باللغة الإنجليزية للسد العالى مع السيدة المكسيكية.



