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رياضة

تسريب صوتي مع مكسيكية.. الحضري يعاني مع الإنجليزية ويهاجم جماهيره: شوفولكم تريند غيري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:06 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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يسرى غازى
أثار تسجيل صوتي مسرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر خلاله عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، في رسالة صوتية مع سيدة مكسيكية، جدلا واسعا.

وتوالت التعليقات الساخرة؛- لدى ظهور التسجيل الصوتي من جانب رواد السوشيال ميديا- على قيام عصام الحضري بالتواصل مع سيدة من المكسيك، باللغة الإنجليزية.

وفور انتشار التسجيل الصوتي للسد العالي؛ قام الأخير بالرد على الفور، عبر منصة التواصل الإجتماعى تويتر، من خلال تغريدة لتوضيح الأمر أمام الشارع الرياضى.

موقع "صدى البلد"، رصد أزمة عصام الحضري والتسجيل الصوتي مع إحدى السيدات من المكسيك من البداية للنهاية.

بداية الأزمة

ظهر تسريب صوتي للسد العالي عصام الحضري يحاول خلاله التواصل مع إحدى السيدات من المكسيك باللغة الإنجليزية الركيكة.

وخلال التسريب ظهر الحضرى وهو يحاول ترديد بعض الكلمات باللغة الإنجليزية بشكل ركيك للتواصل مع السيدة؛ ما أثار سخرية رواد السوشيال ميديا.

تعليقات ساخرة

بدأ البعض من الجماهير بعد انتشار التسريب الصوتى للحضرى فى إرسال تعليقات ساخرة على طريقة الحديث باللغة الإنجليزية للسد العالى مع السيدة المكسيكية.

وقال أحمد أبو اليسر أحد رواد السوشيال ميديا معلقا على التسريب الصوتي للحضري على تويتر : أى مس يو أى مس يو أند أى لف يو فيما دون سعد أشرف قائلا : افتكر اني قولتلك بلاش.   

الحضري يهاجم جمهوره

هاجم عصام الحضرى نجم منتخب مصر سابقا ، جمهوره؛ بسبب رسائل تصل على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل .

وغرد عصام الحضرى عبر تويتر،:"يا جماعة منعا للقيل والقال وانا مبحبش اتكلم كتير في اي موضوع يحصل ، اللي بيطلب مني رسالة صوتية او ڤيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الادب انا بعمل ده بالحب وبالود والدليل ان في دلوقتي منصة الكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس ، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".

وحصد عصام الحضرى على مدار مشواره التاريخي العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى؛ لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا في لقاء السوبر الإفريقى عام 2002.
تسريب صوتي مع مكسيكية.. الحضري يعاني مع الإنجليزية ويهاجم جماهيره: شوفولكم تريند غيري
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