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تعليم

وكيل إعلام الأزهر: توفير التدريبات العملية للطلبة للالتحاق بسوق العمل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:17 م
كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة الازهر
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أحمد علام
قال الدكتور رضا أمين وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر، إن الكلية اتخذت قرارًا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ وهو تطبيق نظام التعليم الهجين خلال العام القادم، حيث يتم تقديم عدد من المقررات النظرية والعملية للطلبة بشكل اون لاين ، لافتًا إلى وجود "سكاشن" تشرف عليها الهيئة المعاونة بالكلية ستكون بعضها عن طريق الاون لاين حتي يتمكن الطالب من تنمية المهارات الخاصة بالتخصص الذي يلتحق به.
 

وأضاف وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر ،في تصريحات خاصة، أن التدريبات العملية التي تنظمها كلية الإعلام ستنقسم إلى قسمين منهم في قاعات الاستديوهات ومعامل الصحافة ومعامل الانتاج  مع تقليل اعداد الطلاب مراعاة للإجراءات الاحترزاية التي اتخذتها إدارة الكلية للحد من انتشار فيروس كورونا .

واشار رضا امين  إلى ان القسم الثاني هو استكمال هذه التدريبات العملية من خلال منصة "ميكروست تيم" المنصة المعتمدة من جامعة الأزهر وتدريب الطلبة عن طريق الاون لاين في مجال تخصصهم.
 
وأوضح  وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر أن هناك انتدابا من خلال المؤسسات الاعلامية في مصر؛ لإعطاء بعض المحاضرات والسكاشن التدريبية، ولكن بنفس الطوابق، والآليات التي اتخذتها الجامعة، والدولة، للتعامل الأمثل مع جائحة كورونا.

وأكد أن كلية الإعلام جامعة الأزهر، تعمل على توفير كل الامكانيات اللازمة التي تساعد الطلاب في تدريباتهم، ومساعدتهم في الالتحاق بسوق العمل بشكل سريع.
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