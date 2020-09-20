خطة الإعمار الكبرى .. إنشاء 1200 مسجد فى عهد الرئيس السيسى.. وصيانة 3600 بتكلفة 3 مليار جنيه.. وفرش 9656 مسجدًا بتكلفة 426 مليون جنيه

افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

انشاء 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية





اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء المساجد وصيانتها وفرشها، بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث الأمر الذي وضع مصر في مقدمة الدول التي تهتم بإعمار المساجد وعلى مدار السنوات الست الأخيرة اتخذت وزارة الأوقاف على كاهلها بناء المساجد واحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها بالشكل الذي يليق ببيوت الله عز وجل.





وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات له خلال افتتاح مشروعات بالإسكندرية: إن الهدف من إجراءات مواجهة البناء المخالف هو تحقيق المصلحة العامة، مؤكدا أن أي مسجد شملته قرارات الإزالة يتم بناء مسجد بديل له بعد اعمال التطوير ووفق مخطط عمراني سليم، دون أن يكون ذلك على أرض مخالفة، قائلا: "إزاي تبني بيت لله على أرض مش ارضك، أو في بناء مخالف، النبي مايرضاش بكده.





وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتمامَا بالغَا لم يسبق له مثيل، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم وبفضل الله (عز وجل) وعلى مدار ست سنوات مضت تمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر .





1200 مسجد

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز ١٢٠٠ مسجد ، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز ٣٦٠٠ مسجد ، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليارات جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن .





ولفت جمعة الى أن عدد ما تم فرشه من المساجد 9656 مسجدًا بتكلفة بلغت 426 مليون جنيه ومساحة تقدر بنحو 3 مليون ونصف المليون متر مربع من السجاد الخاص بوزارة الأوقاف الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف ، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6,4 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.









وأكد الوزير تستكمل الوزارة افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م في إنجاز تاريخي غير مسبوق ، منها 121 مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، و193 مسجدًا بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة .









كما تم افتتاح 130 مسجدًا في يوم واحد منها ٥٣ مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية ، وافتتاح 71 مسجدًا بـ 17 محافظة هي (الدقهلية والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح والوادي الجديد والسويس) ، جميعها من تنفيذ الوزارة (موازنتها ومواردها الذاتية) ، وهذا يؤكد أن فتح المساجد رد عملي على جماعات الضلال ؛ فمصر بلد البناء ولا تعرف الهدم مثلهم .





وأخيرًا تم اعتماد أكثر من 48 مليون جنيه من موازنة الوزارة ، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) في الربع الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م





مساجد العلمين





ومن بين المساجد التى تم تشييدها في المدن الجديدة هى مسجد المولى في مدينة العلمين الجديدة، والذى تبلغ مساحته 6223 مترا، وتم تنفيذ نحو 75% منه منذ التخصيص له العام الماضى، ومسجد الحداد - مسجد الفرقان - مسجد محمد بن ناصر الفضالة بمدينة الفيوم الجديدة، ومسجد زمزم بالحي الثاني محلية 34 مدينة العبور.





محور المحمودية

وتسلمت وزارة الأوقاف 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية، ضمن مشروع تطوير محور المحمودية الذى يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال 10 السنوات الأخيرة، وهى مساجد: الشهيد الرائد محمد درويش، في الحمزاوى، فى عزبة التيرو، الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة، فى عزبة حجازى، الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس، في منطقة البكاتوشي، الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر محمد حمدى، في منطقة القلعة، الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، فى منطقة خورشيد شارع الرحمة، الشهيد مساعد مصباح محمود على إدريس، فى منطقة غيط العنب راغب، الشهيد نقيب عمر خالد سلامة، في منطقة بوالينو محرم بك.





مساجد في سيناء

كما شهدت محافظة جنوب سيناء بافتتاح 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وهى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء، مسجد عودة بمدينة طور سيناء، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادى فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".



