AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي: أبواق الإخوان تحاول الشوشرة على إنجازات قائمة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:30 م
صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي
Advertisements
قسم الاقتصاد

قال إبراهيم مصطفى، خبير الاقتصاد والاستثمار، إن أبواق الإخوان موجودة من أجل الشوشرة على ما يتم من إنجازات على أرض الواقع .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يتحدث عنه الإخوان من شائعات عن صندوق مصر السيادي كذبة جديدة لأبواق الإرهابية.
اقرأ أيضا:
وأوضح خبير الاقتصاد والاستثمار،أن الصندوق السيادي موجود في بعض الدول منذ 1953، ويوجد في النرويج وسنغافورة وأبو ظبي، مؤكدا على أن الصندوق السيادي في مصر ينظم عمله القانون.

وأشار  إلى أن الصندوق السيادي دخل في العديد من المشروعات العقارية وغيرها، ويعظم من موارد الدولة غير المستغلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: صندوق مصر السيادى يعمل حاليا على مشاريع صحية لمواجهة أزمة كورونا

وزيرة التخطيط: مبادرة تحسين جودة الحياة بالريف تستهدف 12.5 مليون مواطن.. فيديو

وزيرة التخطيط لـ أحمد موسى: مبادرة تحسين جودة الحياة بالريف تستهدف 12.5 مليون مواطن ..فيديو

وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يدير الأصول غير المستغلة وليس لبيعها.. والأرباح تعود للخزانة

فتح الله فوزي: صندوق مصر السيادى يفتح أفاقا للاستثمار للجانب المصري واللبناني

سليمان: 4 صناديق فرعية للاستثمار في الصحة والزراعة والصناعات الغذائية والبنية الأساسية والخدمات المالية

ترشيحاتنا

آثار تعذيب.. العثور على 6 مصريين مقيدين بالسلاسل في ليبيا.. فيديو

جيران الإرهابي هشام عبد الله: ماشي وراء مراته وخان الوطن من أجل المال

الدورى الـ8 فى مشوارى| شريف إكرامى يعلق على فوز الاهلى بالبطولة.. شاهد

صدمة.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي 5 أشهر بعد جراحة في الركبة

الإسماعيلي يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ ريكاردو

عن منع تدريب فريقين فى الدوري .. مطالبات بتقنين المقترح والجبلاية تؤكد : قيد الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة لبس البنطلون الواسع للمحجبات

أحمد عيد وكمال أبو ريه في عزاء المنتج محمد زعزع

بـ ملابس أنيقة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها