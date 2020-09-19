خبير اقتصادي: أبواق الإخوان تحاول الشوشرة على إنجازات قائمة

قال إبراهيم مصطفى، خبير الاقتصاد والاستثمار، إن أبواق الإخوان موجودة من أجل الشوشرة على ما يتم من إنجازات على أرض الواقع .
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يتحدث عنه الإخوان من شائعات عن صندوق مصر السيادي كذبة جديدة لأبواق الإرهابية.
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وأوضح خبير الاقتصاد والاستثمار،أن الصندوق السيادي موجود في بعض الدول منذ 1953، ويوجد في النرويج وسنغافورة وأبو ظبي، مؤكدا على أن الصندوق السيادي في مصر ينظم عمله القانون.
استثمارات مستدامة تخلق فرص عمل.. أيمن سليمان: الصندوق السيادي يستهدف الحفاظ على ثروات مصر للأجيال القادمة.. الاستثمار في الصحة والزراعة والصناعات الغذائية والبنية الأساسية والخدمات المالية
المصرية اللبنانية تبحث الاستفادة من الصندوق السيادى فى زيادة الاستثمارات
استثمارات مستدامة تخلق فرص عمل.. أيمن سليمان: الصندوق السيادي يستهدف الحفاظ على ثروات مصر للأجيال القادمة.. الاستثمار في الصحة والزراعة والصناعات الغذائية والبنية الأساسية والخدمات المالية
المصرية اللبنانية تبحث الاستفادة من الصندوق السيادى فى زيادة الاستثمارات
وأشار إلى أن الصندوق السيادي دخل في العديد من المشروعات العقارية وغيرها، ويعظم من موارد الدولة غير المستغلة.