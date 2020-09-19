خبير: تركيا لم تعترف بقانون البحار الدولي

قال مجدي صبحي، خبير سياسي، إن تصريحات أردوغان جاءت نتيجة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، وهو التهديد بعقوبات من الاتحاد الأوروبي.





وأضاف مجدي صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن تركيا لم تعترف بقانون البحار الدولي، وتحاول أن تستولى على ما ليس من حقوقها، وبالتالي تنقب عن النفط والغاز في مناطق بقبرص.





وأوضح أن ما شرع من الاتفاق بين مصر واليونان استنادا لقانون البحار الدولي، معقبا: أعتقد أن كافة الأمور التي تجري في المنطقة ترشح لهذا التعاون الاستراتيجي، لأنه حجم المصالح المتبادلة بين البلدين كبير جدًا.