شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار

تقوم شركات السيارات في جميع انحاء العالم بنقل سياراتها من مكان الي اخر سواء بأستخدام النقل البحري او الجوي او البري و قد قامت مؤخرا شركة فورد و شركة لينكولن بنقل عدد من سياراتهم من ولاية الي اخري كالمعتاد .
استعانت شركة فورد و شركة لينكولن هذة المرة بالقطار فقاموا بتخرين سياراتهم علي قطار و عند سير هذا القطار تعرض للأصطدام من اعلي بحسر منخفض .
و قد تضررت عدد من سيارات فورد اكسبلورر ولينكون نوتيلوس من هذا الاحتكاك او الاصطدام فقيام الجسر بإزالة سقف عربة القطار بالكامل والاحتكاك العنيف بالسيارات المخزنة مما ادي لتلفها بشكل بالغ .
تضررت سيارات فورد ولينكون جديدة بقيمة 2 مليون دولار بعد اصطدام القطار الذي يحملها بجسر منخفض مما ادي اخسائر كبيرة للشركة تخطت 2 مليون دولار .
و الجدير بالذكر أن فورد اكسبلورر 2020 ford explorer تبدأ اسعارها من 32,765 دولار و لينكون نوتيلوس lincoln nautilus تبدأ اسعارها من 41,040 دولار في الولايات المتحدة الامريكية .