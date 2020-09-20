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سيارات

شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
فورد و لينكولن تخسران
فورد و لينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار
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اشرف عطية
تقوم شركات السيارات في جميع انحاء العالم بنقل سياراتها من مكان الي اخر سواء بأستخدام النقل البحري او الجوي او البري و قد قامت مؤخرا شركة فورد و شركة لينكولن بنقل عدد من سياراتهم من ولاية الي اخري كالمعتاد . 


استعانت شركة فورد و شركة لينكولن هذة المرة بالقطار فقاموا بتخرين سياراتهم علي قطار و عند سير هذا القطار تعرض للأصطدام من اعلي بحسر منخفض . 

و قد تضررت عدد من سيارات فورد اكسبلورر ولينكون نوتيلوس من هذا الاحتكاك او الاصطدام فقيام الجسر بإزالة سقف عربة القطار بالكامل والاحتكاك العنيف بالسيارات المخزنة مما ادي لتلفها بشكل بالغ .

تضررت سيارات فورد ولينكون جديدة بقيمة 2 مليون دولار بعد اصطدام القطار الذي يحملها بجسر منخفض مما ادي اخسائر كبيرة للشركة تخطت 2 مليون دولار . 

و الجدير بالذكر أن فورد اكسبلورر 2020 ford explorer تبدأ اسعارها من 32,765 دولار و لينكون نوتيلوس lincoln nautilus تبدأ اسعارها من 41,040 دولار في الولايات المتحدة الامريكية .
شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار
شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار
شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار
شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار
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