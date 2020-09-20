شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار

تقوم شركات السيارات في جميع انحاء العالم بنقل سياراتها من مكان الي اخر سواء بأستخدام النقل البحري او الجوي او البري و قد قامت مؤخرا شركة فورد و شركة لينكولن بنقل عدد من سياراتهم من ولاية الي اخري كالمعتاد .









استعانت شركة فورد و شركة لينكولن هذة المرة بالقطار فقاموا بتخرين سياراتهم علي قطار و عند سير هذا القطار تعرض للأصطدام من اعلي بحسر منخفض .





و قد تضررت عدد من سيارات فورد اكسبلورر ولينكون نوتيلوس من هذا الاحتكاك او الاصطدام فقيام الجسر بإزالة سقف عربة القطار بالكامل والاحتكاك العنيف بالسيارات المخزنة مما ادي لتلفها بشكل بالغ .



تضررت سيارات فورد ولينكون جديدة بقيمة 2 مليون دولار بعد اصطدام القطار الذي يحملها بجسر منخفض مما ادي اخسائر كبيرة للشركة تخطت 2 مليون دولار .



