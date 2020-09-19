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عبد اللطيف درويش: مصر دولة مهمة وقيمة مضافة لدى اليونان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:27 م
مصر واليونان
مصر واليونان
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حمزة شعيب
قال الدكتور عبد اللطيف درويش، الخبير السياسي، إن العلاقات التاريخية بين اليونان ومصر علاقات قديمة، على سبيل المثال حينما اممت مصر قناة السويس، وساعدتها اليونان في ذلك.

وأضاف الدكتور عبد اللطيف درويش، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هناك 250 شركة يونانية تعمل في مصر، بالإضافة إلى تبادلات تجارية بينهما بملياري دولار، وهناك جالية يونانية تعيش في مصر من مئات السنوات خاصة بالإسكندرية.

وأوضح أن زعيم المعارضة اليوناني قال يجب أن اذهبوا إلى مصر وتوقعوا اتفاقية ترسيم الحدود في أسرع وقت، مؤكدًا أن مصر دولة مهمة وقيمة مضافة ولديها حقوق قوية في المنطقة، وذلك تسبب في فشل تركيا والسعي للاستفراد باليونان.

وأكد الخبير السياسي، أن قوة الدولة لا تقاس بعدد سكانها، أنما تقاس بتحالفاتها وعلاقاتها الدولية، لذلك يجب على تركيا إعادة النظر في الخطوات التي قامت بها.

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