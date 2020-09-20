حصاد مجلس الشيوخ .. مستقبل وطن يحصد 147 مقعدا .. والشعب الجمهوري يحصل على المركز الثاني بـ17 مقعدا .. والوفد 6 مقاعد

تنسيقية شباب الأحزاب حصلت على 5 مقاعد

3 مقاعد لكل من المصري الديمقراطي الاجتماعي الإصلاح والتنمية ومصر الحديثة والحركة الوطنية





كشفت نتيجة انتخابات الشيوخ حصول حزب مستقبل وطن على الأغلبية بواقع ١٤٧ مقعدا، بينما حصل الشعب الجمهوري على ١٧ مقعدا وحزب الوفد على ٦ مقاعد والمستقلين على ٦ مقاعد.





أوضحت نتيجة الانتخابات حصول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ٥ مقاعد وحزب المؤتمر على ٤ مقاعد وحزب حماة الوطن على نفس الرقم بواقع ٤ مقاعد.





أسفرت نتيجة الانتخابات على حصول حزب التجمع على ٣ مقاعد والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على نفس الرقم بواقع ٣ مقاعد،

وكذلك ٣ مقاعد لكل من الإصلاح والتنمية ومصر الحديثة والحركة الوطنية مقعد واحد لحزب الحرية.









أعلن البرلمان استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل استقبال رسمي يومي الأحد والأثنين بمقر المجلس، يأتي ذلك بينما واصلت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تحركاتها لاستقبال المجلس الجديد من خلال عقد عدد من الاجتماعات التي تمت خلال الساعات القليلة السابقة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية ـ





وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والسيد المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، والسيد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثليّن عن وزارة المالية، فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.









راجعت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضائه.





وافقت خلال اجتماعها الخميس الماضي على نقل كافة موظفين مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ ، ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا ، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا.





يذكر أن لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تولت حصر الأصول واستكمال الإجراءات، حيث تم تشكيلها بموجب المادة الثالثة من مواد القانون 141 لسنة 2020 بإصدار مجلس الشيوخ، والتي نصت على إنشاء لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ والمستشارمحمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب وممثل لوزارة المالية، وبمجرد صدور القانون بدأت اللجنة عملها فورا وعقدت اجتماعاتها.‪ ‬





تضمنت مهام اللجنة التي تنعقد لحين انتخاب مجلس الشيوخ كافة الأعمال الإدارية والمالية واختصاصات رئيس المجلس ومكتب المجلس عدا تعيين الأمين العام‪. ‬





لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ صاغت قواعد العمل وشكلت الأمانة الفنية للجنة ومن داخل الأمانة الفنية تم تشكيل لجنتين فرعيتين اللجنة الأولى اختصت وضع الهيكل وتسكين الموظفين على الهيكل‪.





وتولت واللجنة الثانية حصر الأصول وإجراءات نقلها حيث تم تكليف المستشار الأمين العام لمجلس النواب بفتح باب قبول طلبات نقل الموظفين من مجلس النواب للشيوخ و تم تحديد مدة من يوم 5 يوليو الي يوم 12 يوليو 2020 كفترة لتقديم الطلبات‪ ‬ وخلال هذه الفترة تقدم 546 موظفا للنقل من مجلس النواب للشيوخ وقامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجاري ألان تسكين الموظفين‪ .





اللجنة الفرعية الثانية حصرت أصول مجلس الشورى الملغي ومنها مبنى القاهرة وتجهيزاته وقد سبق نقلها من مجلس الشورى الملغي لمجلس النواب، حيث تفحصها وتفحص المنقولات وحالتها على أرض الواقع وتقترح الإجراءات اللازمة لنقلها.