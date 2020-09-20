حصاد مجلس الشيوخ .. مستقبل وطن يحصد 147 مقعدا .. والشعب الجمهوري يحصل على المركز الثاني بـ17 مقعدا .. والوفد 6 مقاعد

- تنسيقية شباب الأحزاب حصلت على 5 مقاعد
- 3 مقاعد لكل من المصري الديمقراطي الاجتماعي الإصلاح والتنمية ومصر الحديثة والحركة الوطنية
كشفت نتيجة انتخابات الشيوخ حصول حزب مستقبل وطن على الأغلبية بواقع ١٤٧ مقعدا، بينما حصل الشعب الجمهوري على ١٧ مقعدا وحزب الوفد على ٦ مقاعد والمستقلين على ٦ مقاعد.
أوضحت نتيجة الانتخابات حصول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ٥ مقاعد وحزب المؤتمر على ٤ مقاعد وحزب حماة الوطن على نفس الرقم بواقع ٤ مقاعد.
أسفرت نتيجة الانتخابات على حصول حزب التجمع على ٣ مقاعد والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على نفس الرقم بواقع ٣ مقاعد،
وكذلك ٣ مقاعد لكل من الإصلاح والتنمية ومصر الحديثة والحركة الوطنية مقعد واحد لحزب الحرية.
أعلن البرلمان استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل استقبال رسمي يومي الأحد والأثنين بمقر المجلس، يأتي ذلك بينما واصلت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تحركاتها لاستقبال المجلس الجديد من خلال عقد عدد من الاجتماعات التي تمت خلال الساعات القليلة السابقة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية ـ
وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والسيد المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، والسيد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثليّن عن وزارة المالية، فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.
راجعت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضائه.
وافقت خلال اجتماعها الخميس الماضي على نقل كافة موظفين مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ ، ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا ، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا.
يذكر أن لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تولت حصر الأصول واستكمال الإجراءات، حيث تم تشكيلها بموجب المادة الثالثة من مواد القانون 141 لسنة 2020 بإصدار مجلس الشيوخ، والتي نصت على إنشاء لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ والمستشارمحمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب وممثل لوزارة المالية، وبمجرد صدور القانون بدأت اللجنة عملها فورا وعقدت اجتماعاتها.
تضمنت مهام اللجنة التي تنعقد لحين انتخاب مجلس الشيوخ كافة الأعمال الإدارية والمالية واختصاصات رئيس المجلس ومكتب المجلس عدا تعيين الأمين العام.
لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ صاغت قواعد العمل وشكلت الأمانة الفنية للجنة ومن داخل الأمانة الفنية تم تشكيل لجنتين فرعيتين اللجنة الأولى اختصت وضع الهيكل وتسكين الموظفين على الهيكل.
وتولت واللجنة الثانية حصر الأصول وإجراءات نقلها حيث تم تكليف المستشار الأمين العام لمجلس النواب بفتح باب قبول طلبات نقل الموظفين من مجلس النواب للشيوخ و تم تحديد مدة من يوم 5 يوليو الي يوم 12 يوليو 2020 كفترة لتقديم الطلبات وخلال هذه الفترة تقدم 546 موظفا للنقل من مجلس النواب للشيوخ وقامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجاري ألان تسكين الموظفين .
اللجنة الفرعية الثانية حصرت أصول مجلس الشورى الملغي ومنها مبنى القاهرة وتجهيزاته وقد سبق نقلها من مجلس الشورى الملغي لمجلس النواب، حيث تفحصها وتفحص المنقولات وحالتها على أرض الواقع وتقترح الإجراءات اللازمة لنقلها.