الإعلان عن توم هاردي لـ شخصية جيمس بوند.. قريبا

أكدت تقارير أجنبية جديدة أن الممثل البريطاني، توم هاردي، جاهزا ليحل محل زميله دانييل كريغ في تجسيد دور العميل السري البريطاني "جيمس بوند".
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ويعد توم هاردي عاشر ممثل يجسد "جيمس بوند"، فيما يتوقع الإعلان الرسمي بالتزامن مع طرح فيلم "No Time to Die"، الذي يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام العميل السري البريطاني.
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