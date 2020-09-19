السياحة: 250 ألف سائح زاروا مصر عقب أزمة كورونا..فيديو

قالت الدكتورة سهي بهجت المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، إن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة أجتمع مع مجموعة من المسؤولين السياحيين فى ألمانيا خلال زيارة قصيرة هناك.





وأضافت الدكتورة سهي بهجت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الاجتماع كان مع وزير الدولة الألمانية لشئون السياحة ورئيس لجنة السياحة فى البرلمان الألماني ورئيس لجنة أزمة كورونا فى ألمانيا.





وتابعت المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والأثار أن هذه الزيارة كانت ضمن سلسلة اجتماعات كبيرة جدا بخصوص استرجاع أو عودة السياحة الألمانية الى مصر.





وأوضحت الدكتورة سهى بهجت أن مصر من ضمن الدول التى تضع المانيا حظر السفر اليها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشارت إلى أن خلال هذه اللقاءات تم عرض الجهود التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من أجل عودة حركة السياحة الخارجية مرة أخري، مضيفة أن هناك 250 ألف سائح من مختلف الجنسيات زاروا مصر وعادوا لبلادهم دون شكاوى.