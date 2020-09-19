٢٢٠ طالبا وطالبة إحصائية ثلاثة أيام عمل بالمرحلة الثالثة لمكتب تنسيق جامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة استقبلت منذ بداية المرحلة الثالثة للتنسيق ٢٢٠ طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الجامعة تتخذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لتسهيل الخدمات التي تقدمها للطلاب المتقدمين مع ضمان سلامتهم.





وأكمل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الإحصائية جاءت كالتالي يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر استقبل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة ١٣٠ طالبا ويوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر استقبل مكتب التنسيق ١٨ طالبا أما اليوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر فاستقبل المكتب ٦٥ طالبا.





وأشار الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة أن أحصائية التسجيل اليدوي جاءت كالتالى ١١٤ طالبا عن يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر و ١٨ طالبا عن يوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر و ٦٥ طالبا اليوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر ليصبح إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل اليدوي ١٩٧ طالبا.





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