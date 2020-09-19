دراسة: عدد مرات البراز يشير للإصابة بالنوبات القلبية

النوبات القلبية هي حالات طبية طارئة خطيرة تتطلب عناية فورية من الطبيب، قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بـ نوبة قلبية مميتة ، أو احتشاء عضلة القلب، إذا بدأت في إخراج عدد أقل من البراز عن المعتاد.





وكشفت الدراسة أن تحدث النوبات القلبية بسبب نقص الدم الذي يصل إلى القلب، مشيرة أن بدون دم كافٍ ، يمكن أن يتضرر القلب بشدة - وقد يهدد الحياة.









يمكن أن تكون النوبة القلبية أيضًا أحد أعراض أمراض القلب التاجية ، حيث تتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين ، مما يحد من كمية الدم التي تصل إلى القلب.





حذرت كلية الطب بجامعة هارفارد من أن عدد مرات التبرز أقل من المعتاد قد يكون بسبب الإمساك، عادة ما يكون الإمساك مصحوبًا ببراز أكثر صلابة وصلابة ، مما يؤدي عادةً إلى إجهاد عند استخدام المرحاض.





كما يزيد الإجهاد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، مما قد يؤدي لاحقًا إلى نوبة قلبية.





وأشارت الدراسة أن لا يوجد عدد محدد لرحلات الذهاب إلى المرحاض التي يجب أن تقوم بها ، ولكن إذا لاحظت أي تغيير في عاداتك المعتادة في استخدام المرحاض ، فعليك التفكير في التحدث إلى الطبيب.





وقالت الدراسة "حوالي واحد من كل خمسة بالغين يتأقلم مع شكل مزمن أكثر من الإمساك ، والذي يعرف عادة بأنه حركات الأمعاء القاسية والجافة والصغيرة المؤلمة أو التي يصعب تمريرها".



