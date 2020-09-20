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اقتصاد

الحكومة تقترض 47.75 ميار جنيه من البنوك في أسبوع

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
تسعى  وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومي لتمويل عجز الموازنة العامة.

بحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية فإنه من المتوقع أن يتم اقتراض نحو 47.25 مليار جنيه  سيتم طرحها علي مدار 3 أيام من هذه الأسبوع.

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وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بصفته مرتبا لتلك القروض من سندات و أذون الخزانة، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.

ذكر التقرير إنه من المخطط بيع أجال "91،266،182، 364" يوما بـ 38.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، وسيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بقيمة 19 مليار جنيه ، و أجلي 182 و 364 يوما بـ19.5 مليار جنيه.

وعلى نفس السياق تسعي الوزارة لبيع سندات خزانة من استحقاقات  عامين و 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
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