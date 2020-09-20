المالية تبيع أذون خزانة اليوم لهذا السبب

تبيع وزارة المالية ، اليوم الأحد؛ أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه.









بحسب ما اعلنته الوزارة فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.





ومع طرح الوزارة لأجلي 91 و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 28.25 مليار جنيه سيتم بيعهما خلال يومي الاثنين والخميس من نفس الأسبوع.