المالية تبيع أذون خزانة اليوم لهذا السبب

تبيع وزارة المالية، اليوم الأحد؛ أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه.
وتسعي وزارة المالية وفقا لتقرير صادر عنها، لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي، إذ اتفقت مع البنك المركزي المصري للقيام بتلك المهمة
بحسب ما اعلنته الوزارة فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.
ومع طرح الوزارة لأجلي 91 و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 28.25 مليار جنيه سيتم بيعهما خلال يومي الاثنين والخميس من نفس الأسبوع.