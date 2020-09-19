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أكرم القصاص: المقاول الهارب محمد على لعبة في يد الجماعة الإرهابية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:24 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي أكر القصاص، إن الشعب المصري واعٍ ضد ما يُحاك له من أزمات، لافتًا إلى أن الوضع مستقر وهو ما يقلق المُتآمرين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمُذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"، أن المقاول الهارب محمد علي أصبح لعبة في يد الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخطط الفوضى في الشارع المصري.

ونوه إلى أن قطر موّلت جماعات إرهابية في سوريا وليبيا والعراق لتنفيذ مخططاتهم وفشلت في النهاية.

ونوّه إلى أن الدولة المصرية تشهد نهضة ومشروعات في كل المجالات، والإعلام المعادي يحاول الترويج إلى عدم وجود مشروعات.
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