وزيرة التعاون الدولى تشهد الحفل الختامي لمشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية "فاس"

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الحفل الختامى لمشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية"فاس" وذلك بحضور ممثلى السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و وفد وزارة الزراعة ومسئولى مديريات الزراعة بمحافظتى قنا وسوهاج.





شهد الحفل كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس مجيب الرحمن، المدير التنفيذى لمشروع فاس بقنا، و المهندسة إيمان محمد على، مدير المشروعات التنموية لقطاع الزراعة بقنا، ووكلاء وزارة الزراعة بسوهاج والأقصر وقنا.





أوضحت المشاط، أن مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية" فاس" هو أحد مشروعات مبادرة الحكومة الأمريكية الغذاء للمستقبل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرةً إلى أن المشروع بدأ في يوليو 2015 في سبعة محافظات هي" أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف" وينتهى هذا العام .





وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن المشروع نجح في تحقيق زيادة الدخل وتحسين الأمن الغذائي لعدد كبير من صغار المزارعين في المحافظات السبعة من خلال خلق فرص تسويقية متميزة للمحاصيل وتقديم الدعم الفني خلال مراحل الزراعة المختلفة ومراحل الحصاد وما بعد الحصاد وهو ما ساهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية وفي نفس الوقت الوصول بجودة المحصول إلى المواصفات التصديرية المناسبة مضيفةً ان المزارعين كان لهم دور كبير في تحقيق هذه النجاحات كما اكدت ضرورة استدامة مثل هذه المشروعات لأنها تنعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما هدفيّ القضاء على الفقر والجوع.





وفى بداية كلمته أكد كمال شلبى، أن المحافظة تحرص دائما على تقديم كل الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية مشيرا الى الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تعمل جاهدة في التنسيق مع المؤسسات الدولية لتنفيذ المشروعات الخدمية داخل محافظات الصعيد فاليوم نحن نشهد ختام فعاليات أحد هذه المشروعات كما أنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى يتم تنفيذه بمحافظتىّ قنا وسوهاج وهو أحد البرامج التى كان لوزارة التعاون الدولى دور في انطلاقه.





من جانبه استعرض مستر دومنيك، مدير مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية، انجازات المشروع منذ انطلاقه في المحافظات السبع،حيث أوضح أن عدد المستفيدين وصل إلى 23 ألف مواطن منهم 17 الف مزارع ووصل حجم الاستثمار من جانب القطاع الخاص به الى 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى 27 مليون جنية مِنح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.





وفى ختام الإحتفالية، سلمت وزيرة التعاون الدولى وسكرتير عام محافظة قنا، عدد من الجرارات والمعدات الزراعية لعدد من الجمعيات الزراعية بهدف تسهيل الأعمال الزراعية ورفع انتاجية المحاصيل وعقب الاحتفالية قامت المشاط وكمال شلبى بإفتتاح شركة الخير والبركة للخدمات الزراعية وتفقدا بها المعدات والأدوات الزراعية المعروضة.

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