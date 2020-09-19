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الصحة: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ليس من أعراض الإنفلونزا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:26 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إن الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة  ليس من أعراض الإنفلونزا الموسمية وقد تكون من علامات الاشتباه في الإصابة بكورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" الفضائية أن السعال والإحتقان في الحلق والرشح من علامات الإنفلونزا الموسمية وليس الإصابة بفيروس كورونا.


ولفت إلي أنه في القريب العاجل سيتم تدريب الأطباء علي معرفة اكتشاف الفرق بين اعراض الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.
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