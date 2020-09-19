تنمية| أحمد موسى: كباري ومحاور لإنهاء تكدس المرور بمدينة نصر..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تنفيذ طريق من المطرية وحتى رمسيس، من أجل القضاء على الاختناقات المرورية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشغل الذي يتم تنفيذه في مدينة نصر اليوم يضاهي مصر الجديدة من حيث التطوير وإنشاء الكباري".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك حجم عمل وتطوير كبير وإنشاء كباري ومحاور كبيرة في مدينة نصر ومصر الجديدة لحل مشاكل الزحام ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لما تنزل مصر الجديدة هتشوف كم هائل من التنمية والتطوير في شبكة الطرق للقضاء على الاختناقات ".