AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تنمية| أحمد موسى: كباري ومحاور لإنهاء تكدس المرور بمدينة نصر..فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:30 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تنفيذ طريق من المطرية وحتى رمسيس، من أجل القضاء على الاختناقات المرورية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشغل الذي يتم تنفيذه في مدينة نصر اليوم يضاهي مصر الجديدة من حيث التطوير وإنشاء الكباري". 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك حجم عمل وتطوير كبير وإنشاء كباري ومحاور كبيرة في مدينة نصر ومصر الجديدة لحل مشاكل الزحام ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  لما تنزل مصر الجديدة هتشوف كم هائل من التنمية والتطوير في شبكة الطرق للقضاء على الاختناقات ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. كباري ومحاور شرق القاهرة شريان جديد للتنمية والتعمير والانسياب المروري

نائب محافظ القاهرة: التوسع في الكباري والمحاور لربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية ..فيديو

أحمد موسى: افتتاح جامعة الجلالة العام القادم

أحمد موسى: ياريت مشكلة كوبري 6 أكتوبر يكون لها حل أو بديل

شرايين الأمل.. ماذا يحدث في شرق القاهرة

وداعا لأزمات المرور.. الانتهاء من إنشاء معظم الكبارى وتوسيعات الطرق الحيوية بالقاهرة

ترشيحاتنا

طريقة لبس البنطلون الواسع للمحجبات

دراسة: علامة واحدة يعاني منها نصف مصابي كورونا

سعر ومواصفات تويوتا ياريس في مصر

آخرهن ياسمين صبري.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات

الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

جامعة بريطانية تحذر من أزمة سياسية بسبب ملء خزان سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

جميلة عوض بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

دراسة: علامة واحدة يعاني منها نصف مصابي كورونا