الداخلية فى يوم .. ضبط 49 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر بحوزة شخصين بالمنيا .. القبض على متهمين بسرقة مواد بترولية من خطوط الأنابيب بالشرقية

الداخلية فى يوم..

- ضبط المتهمين بالاعتداء على بائعين في سوق بالشرقية وإشعال النيران في الطريق العام

- ضبط 660 هاربا من أحكام وتحرير مخالفات مرورية وتموينية فى أسوان

- ضبط 1618 سائق نقل جماعيا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

- ضبط متهمين بسرقة مواد بترولية من خطوط الأنابيب بالشرقية

- ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية مُكبرة بأسيوط

- سقوط عصابة تخصصت فى سرقة معامل التحاليل والعيادات بمدينة نصر

- ضبط صاحب شركة نصب على عدد من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

- قوافل طبية لتوقيع الكشف على نزلاء السجون

- سقوط رجل شرطة مزيف يسرق المواطنين بالمطرية

- ضبط 49 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر بحوزة شخصين في المنيا









شنت قطاعات وزارة الداخلية المختلفة حملات مكبرة بالتنسيق مع مديريات الامن على مستوى الجمهورية، وذلك للقضاء على الصور السلبية وضبط الخارجين عن القانون.





فواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1618) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.





جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.





ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على بائعين بأحد الأسواق بالشرقية وإشعال النيران بالطريق العام.





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من شخصين (بائعي خضراوات) بقيام ثلاثة أشخاص (بائع أسماك – بائعو خضراوات – لأحدهم معلومات جنائية)؛ بمنعهما من الوقوف بفرش خضراوات داخل أحد الأسواق بدائرة القسم، وقيامهم بفك العروق الخشبية خاصتهما وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإضرام النيران بها وبإطار كاوتشوك، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة وبثها مباشر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".









على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وأمكن ضبط أحد المتهمين "بائع الأسماك المشار إليه"، وعدد 7 أشخاص لاشتراكهم فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - 2 قطعة سلاح أبيض).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة.





وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 660 هاربًا شملت ضبط 139 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 25 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما تم ضبط 355 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 139 محكوما عليهم فى جنح المخالفات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وضبط 4 أحكام جنايات.





وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة تم ضبط 6 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز المحافظة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة تضمنت 4 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.400) كيلو جرام ، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِى العرض على النيابة العامة.





وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية سلع مهربة جمركيًا.





وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط 15 قضية شملت تحرير 8 محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة، وتم تحرير 7 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية .





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 475 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 53 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة ، والتصالح الفورى فى 72 مخالفة ، وتحرير 134 مخالفة غرامة ونش، وعدم قبول التصالح فى 83 مخالفة ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 113 مخالفة متنوعة وضبط سيارة بدون تراخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .





وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى الحشيش والبانجو .





وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بالشرقية.





تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بتوقف سيارة نصف نقل بجوار خط أنابيب السولار التابع لشركة أنابيب البترول والمار بإحدى القرى بدائرة المركز.





على الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وتم ضبط السيارة المُشار إليها مُحمل عليها خزان يحوى مادة السولار ومغطى بمشمع بلاستيكى حال توقفها بالقرب من خط أنابيب بترول (مخصص لنقل السولار من مدينة بنها إلى مدينة الزقازيق تابع لشركة أنابيب البترول)، وتبين تركيب "محبس" بالخط المُشار إليه مُثبت به خرطوم.





كما أمكن ضبط سيارة ملاكى قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) يستقلها برفقته (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، وعثر بحوزته على الرخصة الخاصة بالسيارة النصف نقل السابق الإشارة إليها ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة "السولار" من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس عليه ونقله إلى الخزان المحمل على السيارة المضبوطة بالإشتراك مع شخصين آخرين "جارى ضبطهما"، وقررا بهروب قائد السيارة النقل خشية ضبطه عقب مشاهدة الأهالى له وقيامه بالإتصال بهما لإحضار السيارة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار ضبط المتهمين الهاربين.





وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لاستهداف دائرة مركز شرطة أبو تيج.





وأسفرت جهودها عن ضبط (10) قطع سلاح نارى (2 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش)، وكذا ضبط (2) قضية مخدرات "اتجار" بإجمالى 6 متهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة بقصد الاتجار.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير والمواد المخدرة بقصد الاتجار.





ونجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة معامل التحاليل والعيادات بمدينة نصر.





تلقى العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بسرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" بداخلها مبلغ مالى قدره (15 ألف جنيه - هاتف محمول) من داخل فرع أحد المعامل الطبية - كائن بدائرة القسم.





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى التى تمت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطليّن – لهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب"كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط (الخزينة "فارغة" بمسكنهما، والهاتف المحمول المستولى عليهما)، وأقرا بتمكنهما من فتح الخزينةـ وإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.





وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل معامل التحاليل والعيادات بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكابهما ٤ حوادث سرقة بذات الأسلوب.





وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالك شركة بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ( مواطنين – مقيمين بالمنوفية وكفرالشيخ) بتعرضهما لواقعة احتيال من قبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج دون الوفاء بذلك.





وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بالجيزة – له معلومات جنائية) إذ قام المذكور بممارسة نشاط احتيالي فى الاحتيال على المواطنين من راغبى السفـر للعمـــــل بالخارج بقصد الاستيــــــلاء على أموالهـــــم وتمكن من الاستيلاء من أحدهما على مبلغ ( 30 ألف جنيه ) وقام بتسليمه عقد عمل ومسوغات تعيين بإحدى الدول الأجنبية (مزورة) وتحصل من الثانى على مبلغ (35 ألف جنيه) بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية خلافًا للحقيقة.





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بأماكن تردده تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .





تجدر الإشارة إلى أن الشركة المشار إليها تم إيقاف نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمخالفتها شروط الترخيص .





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.





وقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، بتوجيه قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (منطقتى سجون المنيا ووادى النطرون) بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.





وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية.





وتمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق لقيامه بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.





أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم كريم البحيرى، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاف آخران وتفتيشهما.





باستبيان الأمر تم ضبطه، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالى وبصحبته المجنى عليهما.





وبسؤال المجنى عليهما قررا بأنهما حال سيرهما بمحل البلاغ استوقفهما المتهم عقب إيهامهما بأنه رجل شرطة واستولى منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزته.





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنيا من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى عثر بداخلها على مخبأ سرى به (طبنجة – عدد من الطلقات – 49000 قرص مخدر لعقار التامول – 2 لوحة معدنية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).





وكان يستقل السيارة شخصين (عامل، مزارع، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة أسيوط).





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.



