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مرأة

7 أسباب طبية للإرهاق المستمر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:31 م
7 اسباب طبية للارهاق
7 اسباب طبية للارهاق المستمر
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اسماء محمد
يعانى بعض الاشخاص من الشعور بالارهاق المستمر حتى وان لم يقوموا بمجهود كبير .. فما السر وراء هذه الحالة؟
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عرض موقع "برايت سايد" اهم 7 أسباب طبية للإرهاق المستمر والتى اذا اتم الانسان من اكتشافها وعلاجها سينتهى الالم تماما.
نقص الحديد
يتميز نقص الحديد (فقر الدم) بانخفاض إنتاج الهيموجلوبين. لا تتلقى الخلايا ما يكفي من الأكسجين ، وهذا يسبب التعب الدائم.

نقص فيتامين ب 12
يعتبر التعب من أولى علامات نقص فيتامين ب 12. يوجد هذا العنصر فقط في المنتجات من أصل حيواني ، لذلك فإن النباتيين هم أول من يتعرض للخطر.
مشاكل الغدة الدرقية

يتميز خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) بنقص هرمونات الغدة الدرقية ويصاحبه تعب.

أمراض معوية
مع ضعف الأمعاء ، تزداد كمية البكتيريا الضارة فيه بشكل كبير. عندما تموت هذه الكائنات الحية الدقيقة ، فإنها تفرز سمًا يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي ، مما يسبب التعب.

تعب الغدة الكظرية

إرهاق الغدة الكظرية هو زيادة إفراز الأدرينالين في الدم. يتم إنتاج هذا الهرمون في المواقف العصيبة وهو مفيد بجرعات صغيرة ، لكن وفرته الزائدة تجعلك تشعر بالانزعاج.

أمراض الكبد

أكثر أمراض الكبد شيوعًا المصحوبة بالإرهاق هي التهاب الكبد A و B. ويمكن أن يكون التعب أيضًا علامة على تدفق الصفراء المنتهك أو التهاب القنوات الصفراوية أو تليف الكبد.

الجفاف المزمن
الجفاف المزمن ليس واضحًا مثل الجفاف الحاد ، لذلك غالبًا ما نتجاهله. يتسبب النقص المستمر في المياه في العديد من المشاكل ، بما في ذلك التعب الدائم.
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