ضمن 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر.. الأوقاف تفتتح 77 مسجدا في 13 محافظة

مديرية أوقاف البحيرة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|محلصا شبرا خيت
تنفيذ وزارة الأوقاف
2.
|الهداية محطة التحرير بدر
|تنفيذ وزارة الأوقاف
|3.
|الفتح – برقاما – إيتاي البارود
تنفيذ وزارة الأوقاف
4.
|عمر بن الخطاب – سليم طوبيان – دمنهور
|تنفيذ وزارة الأوقاف
|5.
|التقوى بالمدينة وادي النطرون
تنفيذ وزارة الأوقاف
6.
|القاضي تبع نديبة دمنهور
|تنفيذ وزارة الأوقاف
|7.
|الوقف الغربي الرحمانية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.
|ايزبيلاه شبرا خيت
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|عمر بن الخطاب سليمان شلبي
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.
|بولين الكبير كفر الدوار
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11.
|قرية النحاس كفر الدوار
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|12.
|3/6 الخمسين
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.
|الوسطانى قرية البريجات كوم حمادة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|نور الإسلام كوم شريك كوم حمادة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.
|محفوظ العكريشة كفر الدوار
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|16.
|مسجد التقوى – زاوية أبو شوشة – الدلنجات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف سوهاج
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|17.
|آل همام بخيت
تنفيذ وزارة الأوقاف
18.
|القصاصين
|تنفيذ وزارة الأوقاف
|19.
|ام العمد نجع مازن غرب البلينا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.
|العاشر من رمضان روافع العيساوية المنشاة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|21.
|الرحمن الغندفلى بندر المنشاة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22.
|السعادة السلمانى البلينا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|23.
|الرحمن ال شلبى السلمانى البلينا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف القليوبية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|24.
|مسجد محمد موسى العطار
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.
|مصطفى أفندي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|26.
|هاجر الإصلاح الزراعي سوارس . قليوب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الدقهلية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|27.
|ابو الفرج عزبة ابو الفرج بنى عبيد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
28.
|الهدي عزبة التل بنى عبيد
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|29.
|مسجد احمدية أبو الفتوح بلقاس
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30.
|الويش بعزبة الويش بلقاس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|31.
|الشماشرجي – مركز منية النصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|32.
|عمرو بن العاص عزبة فؤاد رجب فوة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33.
|الدوايدة الجديد مطوبس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|34.
|52 الكبير بقرية المنصورة الحامول غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
35.
|زهير المحطة – قلين
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|36.
|مسجد سيدى أحمد ربيع
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنيا
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|37.
|الرحمن عزبة محجوب طوخ المنيا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
38.
|محمد سيف نايف عزبة ابراهيم ابو بكر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|39.
|السلام زهرة المنيا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
40.
|النور عزبة المرح طوخ المنيا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|41.
|على بن ابى طالب عزبة السلطان
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
42.
|ال رحاب عزبة حربى صفط الغربية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|43.
|مسجد التقوي تل حمد – الإسماعيلية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|44.
|البارودة بنى شعران منفلوط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
45.
|النور نزلة مصطفي – ديروط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|46.
|الحسين النهاية ديروط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
47.
|المصحون دير القصير – القوصية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|48.
|آل طنطاوى – سلام
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
49.
|الرحمن حوض الرمل نجع خضر – ديروط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|50.
|الشيخ مناع – سلام
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
51.
|التقوي بنى محمد – ابنوب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنوفية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|52.
|عبد المعطى ماضى كفر طبلوها تلا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
53.
|ابراهيم سالم الكوم الاخضر شبين الكوم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|54.
|على سالم اجهور قويسنا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
55.
|القبلي دناصور الشهداء
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|56.
|بحبح كفر ابو راقية اشمون
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الشرقية
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|57.
|منشأة قاسم – درب نجم – شرقية
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسوان
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|58.
|عمر بن الخطاب الرديسية ادفو
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
59.
|النور الفقرا الخولي ادفو
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|60.
|النصر الشيخ هارون اسوان
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف قنا
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|61.
|الشيخ على محمود الإسمنتي نقادة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
62.
|الزهراء بشلاو نقادة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|63.
|العتيق دنفيق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
64.
|الشيخ عبد المقصود الخطارة نقادة كوم الضع
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|65.
|اسماعيل عمار المقارين قوص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|66.
|الايمان مفارق طهطا ابشواى
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
67.
|المهدى ابو دتعاش اشواى
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|68.
|ابو زيد محمد سيلا مركز الفيوم
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
69.
|عزبة على صالح سترو ابشواى
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|70.
|العبدانية مطرطارس سنورس
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|71.
|محمد ابو الزهور ميت قادوص
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
72.
|الرحمة حدوقة ام الدنيا منشاة القناطر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|73.
|السيوفى سقارة – البدرشين
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
74.
|التوبة شارع عبد الباقى الماذون الصف
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|75.
|سيدى خلاف البرغوتى العياط
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
76.
|المكربل طموة الحوامدية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|77.
|النحاس – الكرداسة
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف