ضمن 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر.. الأوقاف تفتتح 77 مسجدا في 13 محافظة





وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتمامَا بالغَا لم يسبق له مثيل، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم وبفضل الله (عز وجل) وعلى مدار ست سنوات مضت تمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر .









وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز 1200 مسجد ، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد ، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليارات جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن .



