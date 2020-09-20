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ديني

ضمن 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر.. الأوقاف تفتتح 77 مسجدا في 13 محافظة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م، يتم افتتاح (77) مسجدًا منها في 13 محافظة يوم الجمعة القادمة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتمامَا بالغَا لم يسبق له مثيل، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم وبفضل الله (عز وجل) وعلى مدار ست سنوات مضت تمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر .


وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز 1200 مسجد ، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز  3600 مسجد ، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليارات جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن .

ولفت جمعة الى أن عدد ما تم فرشه من المساجد 9656 مسجدًا بتكلفة بلغت 426 مليون جنيه ومساحة تقدر بنحو 3 ملايين ونصف المليون متر مربع من السجاد الخاص بوزارة الأوقاف الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف ، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6,4 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى. 

المساجد هي:

مديرية أوقاف البحيرة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
1.         محلصا شبرا خيت

تنفيذ وزارة الأوقاف

2.         

الهداية محطة التحرير بدرتنفيذ وزارة الأوقاف
3.         الفتح – برقاما – إيتاي البارود

تنفيذ وزارة الأوقاف

4.         

عمر بن الخطاب – سليم طوبيان – دمنهورتنفيذ وزارة الأوقاف
5.         التقوى بالمدينة وادي النطرون

تنفيذ وزارة الأوقاف

6.         

القاضي تبع نديبة دمنهورتنفيذ وزارة الأوقاف
7.         الوقف الغربي الرحمانية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8.         

ايزبيلاه شبرا خيتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.         عمر بن الخطاب سليمان شلبي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10.    

بولين الكبير كفر الدوار

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11.    

قرية النحاس كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12.    3/6 الخمسين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.    

الوسطانى قرية البريجات كوم حمادةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.    نور الإسلام كوم شريك  كوم حمادة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.    

محفوظ العكريشة كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.    مسجد التقوى – زاوية أبو شوشة – الدلنجات

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف سوهاج

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
17.    آل همام بخيت

تنفيذ وزارة الأوقاف

18.    

القصاصينتنفيذ وزارة الأوقاف
19.    ام العمد نجع مازن غرب البلينا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20.    

العاشر من رمضان روافع العيساوية المنشاةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.    الرحمن الغندفلى بندر المنشاة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

22.    

السعادة السلمانى البليناجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.    الرحمن ال شلبى السلمانى البلينا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف القليوبية    

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
24.    مسجد محمد موسى العطار

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25.    

مصطفى أفنديجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26.    هاجر الإصلاح الزراعي  سوارس . قليوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

     

مديرية أوقاف الدقهلية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
27.    ابو الفرج عزبة ابو الفرج بنى عبيد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

28.    

الهدي عزبة التل بنى عبيدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29.    مسجد احمدية أبو الفتوح بلقاس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

30.    

الويش بعزبة الويش بلقاسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31.    الشماشرجي – مركز منية النصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
32.    عمرو بن العاص  عزبة فؤاد رجب فوة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

33.    

الدوايدة الجديد مطوبسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
34.    52 الكبير بقرية المنصورة  الحامول غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

35.    

زهير المحطة – قلينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
36.    مسجد سيدى أحمد ربيع

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف المنيا

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
37.    الرحمن عزبة محجوب طوخ المنيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

38.    

محمد سيف نايف عزبة ابراهيم ابو بكرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
39.    السلام زهرة المنيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

40.    

النور عزبة المرح طوخ المنياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
41.    على بن ابى طالب عزبة السلطان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

42.    

ال رحاب عزبة حربى صفط الغربيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
43.    مسجد التقوي تل حمد – الإسماعيلية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف أسيوط

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
44.    البارودة بنى شعران منفلوط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

45.    

النور نزلة مصطفي – ديروطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
46.    الحسين النهاية ديروط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

47.    

المصحون دير القصير – القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
48.    آل طنطاوى – سلام

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

49.    

الرحمن حوض الرمل نجع خضر – ديروطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
50.    الشيخ مناع – سلام

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

51.    

التقوي بنى محمد – ابنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف المنوفية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
52.    عبد المعطى ماضى  كفر طبلوها تلا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

53.    

ابراهيم سالم الكوم الاخضر شبين الكومجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
54.    على سالم اجهور قويسنا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

55.    

القبلي دناصور الشهداءجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
56.    بحبح كفر ابو راقية اشمون

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف الشرقية       

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
57.    منشأة قاسم – درب نجم – شرقية 

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف أسوان

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
58.    عمر بن الخطاب الرديسية ادفو

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

59.    

النور الفقرا الخولي ادفوجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
60.    النصر الشيخ هارون  اسوان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف قنا

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
61.    الشيخ على محمود الإسمنتي نقادة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

62.    

الزهراء بشلاو نقادةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
63.    العتيق دنفيق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

64.    

الشيخ عبد المقصود الخطارة نقادة كوم الضعجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
65.    اسماعيل عمار المقارين قوص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف الفيوم

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
66.    الايمان مفارق طهطا ابشواى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

67.    

المهدى ابو دتعاش اشواىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
68.    ابو زيد محمد سيلا مركز الفيوم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

69.    

عزبة على صالح سترو ابشواىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
70.    العبدانية مطرطارس سنورس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف الجيزة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
71.    محمد ابو الزهور ميت قادوص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

72.    

الرحمة حدوقة ام الدنيا منشاة القناطرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
73.    السيوفى سقارة – البدرشين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

74.    

التوبة شارع عبد الباقى الماذون الصفجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
75.    سيدى خلاف البرغوتى العياط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

76.    

المكربل طموة الحوامديةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
77.    النحاس – الكرداسة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف


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