بعد توجيه الجامعات بتٱهيلهم لسوق العمل| إعلام القاهرة: تدريب الطلاب والاهتمام بمشاريع تخرجهم.. وفنون جميلة حلوان : نعمل على تعديل المقررات لمواكبة التطور

عميد اثار القاهرة :





نحرص على تدريب الطلاب لمواجهة سوق العمل









تولى الدولة اهتماما واسعا بالتعليم الجامعى وتٱهيل الطلاب لسوق العمل وتحرص على توفير مقررات علمية تساهم فى النهوض بالبلاد وتٱهيل الطلاب للتطورات التكنولوجيا المطلوبة حاليا.









وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة لصدى البلد بشٱن هذا الامر، ان الكلية تهتم بالجانب التطبيقى والعملى بجانب المواد النظرية وذلك لان كلية الاعلام كلية علمية وليست نظرية.





واشارت هويدا إلي أن الكلية تهتم بمشروعات تخرج الطلاب التى يقدموها مثل الويبنار الذى اقامته شعبة اللغة الانجليزية كما يتم عرض المشاريع على الخبراء والممارسين ويتم تحكيمها.









واكدت عميدة كلية الاعلام، ان هناك فرصة للطلاب للتدريب فى المؤسسات الصحفية والاعلامية وغيرها، كما تقوم الكلية بعمل ملتقى توظيفى لمشاركة الطلاب ويكون هناك فرصة لتنفيذ مشاريع التخرج ولكنه تم تاجيله بسبب فيروس كورونا وسوف يعود من جديد فى اقرب فرصة.









وأوضحت أن الكلية توفر فرص تدريب للطلاب ومن يثبت نفسه فى المؤسسات يتم تعيينه ويكون التدريب فى وكلات الاعلان والبنوك والشركات والمواقع الالكترونية وغيرها.









وأضاف الدكتور احمد رجب عميد كليه الاثار بالقاهرة، أن الكلية بها جزء عملي من الدراسة ولديها معامل في كافة تخصصات ترميم الاثار.









واشار رجب فى تصريح خاص لصدى البلد، إلي أن الكلية لديها معمل احجار ومعمل اخشاب ومعمل معادن ومعمل نسيج وعدد كبير من المعامل الاخرى وكل معمل مزود بالأجهزة والأدوات اللازمة لتدريب الطلاب.









وأضاف عميد الكلية بان المعامل مجهزه على اعلى مستوى حتي يكون الطالب قادرا علي العمل في مجال ترميم الاثار وتكلف الكلية الطلاب بعمل مشاريع تخرج تحت اشراف أساتذة التخصص.









كما أكد على وجود تدريبات ميدانية لطلاب اقسام الآثار في المواقع الأثرية سوف تستأنف بعد انحسار كورونا ويمكن أيضا تدريبهم عن طريق زيارة المواقع الأثرية افتراضيا أو فيديوهات مصورة مفصلة للمواقع وشارحة للتجارب وغيرها.









وانهى حديثه بأنه يوجد تدريبات للطلاب في الاجازات خصوصا الصيفية في المتاحف والمواقع الأثرية تؤهلهم للتعامل مع سوق العمل بعد تخرجهم حيث يحصلون علي شهادات بهذه الدورات تساعدهم عند التقدم للوظائف.









وصرح الدكتور احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك، ان الكلية توفر فرص تدريب للاوائل والمتفوقين بكل فرقة دائما وتحاول جاهدة توفير العديد من الفرص لطلابها.









واضاف ان كلية الفنون الجميلة حاليا تدرس تعديل مقررات طلاب الباكليروس لتواكب سوق العمل والتطور التكنولجي والفنى.







