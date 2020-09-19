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رياضة

طاهر محمد طاهر يهنئ الأهلي بالفوز بالدوري.. الـ43 مع بعض

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:48 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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محمد بدران


 
حرص طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، والمنضم حديثا للنادى الأهلى، على تهنئة جماهير القلعة الحمراء ببطولة الدورى رقم 42.


وكتب طاهر محمد عبر حسابه على "تويتر": "‏مبروك للنادي الاهلي و رجالته الدوري ٤٢ و ان شاء الله ال٤٣ مع بعض 🦅💪🏼❤️🔥 ‎#افريقيا_يا_اهلى"




تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.


ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.


وقد سيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.

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