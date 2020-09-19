نواب 2020.. ارتفاع عدد المرشحين إلى 104 في أسيوط

تلقت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، فى اليوم الثالث لتقديم طلبات الترشح، 8 طلبات جدد ليرتفع عدد الطلبات لـ 104 مرشحين.





اقرأ أيضاً :





ارتفع عدد طلبات الترشح علي دوائر محافظة أسيوط، بـ 27 طلبا لخوض الانتخابات في الدائرة الأولي ومقرها "قسم أول أسيوط"، و24 طلبا في الدائرة الثانية ومقرها "القوصية، و34 طلبا في الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح" و19 طلبا في الدائرة الرابعة ومقرها "أبوتيج".









وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة تواصل أعمال اليوم الثانى لتلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر للمرشحين، بعد استيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح:" شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا".



