ثروت الخرباوي يكشف دور الكتائب الإلكترونية لـ الإخوان الإرهابية في استهداف إنجازات الدولة

كشف الدكتور ثروت الخرباوي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، دور الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية في إستهداف إنجازات الدولة.





وقال الخرباوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" الجماعات الإرهابية تستهدف خفض الروح المعنوية للمواطنين".





ونوه إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف تقليل إنجازات الدولة المصرية من خلال حملات ممنهجة على السوشيال ميديا.





ولفت إلى أن حملات السوشيال ميديا الممنهجة تحاول ترويج الشائعات لتأجيج الشارع المصري لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.