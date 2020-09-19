AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ثروت الخرباوي يكشف دور الكتائب الإلكترونية لـ الإخوان الإرهابية في استهداف إنجازات الدولة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:56 م
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور ثروت الخرباوي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، دور الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية في إستهداف إنجازات الدولة.

وقال الخرباوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" الجماعات الإرهابية تستهدف خفض الروح المعنوية للمواطنين".

ونوه إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف تقليل إنجازات الدولة المصرية من خلال حملات ممنهجة على السوشيال ميديا.

ولفت إلى أن حملات السوشيال ميديا الممنهجة تحاول ترويج الشائعات لتأجيج الشارع المصري لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخرباوي: أردوغان رئيس عصابة يسعى لتحقيق حلم الخلافة الإخواني

فبركة الفيديوهات.. عميد الإعلام الأسبق تحذر من مؤامرة الجماعات الإرهابية على السوشيال ميديا

ثروت الخرباوي: الإخوان تستهدف الولايات المتحدة لجعلها موطنا لهم.. فيديو

رفضوا إبراهيم منير.. الخرباوي: الإخوان اتفقوا على مرشد سري متواجد في مصر.. فيديو

بعد إصدار بيانه.. هل أصبح إبراهيم منير مرشدا لجماعة الإخوان؟.. الخرباوي يجيب

أكرم القصاص: المقاول الهارب محمد على لعبة في يد الجماعة الإرهابية

ترشيحاتنا

خناقة.. أحمد موسى يكشف كذب إدعاءات الإخوان بالقاء مولوتوف على سيارة شرطة

جميلة عوض بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

عن منع تدريب فريقين فى الدوري .. مطالبات بتقنين المقترح والجبلاية تؤكد : قيد الدراسة

علقة موت قبل عيد جوازها.. أميرة حاولت تدافع عن بنتها جوزها ضربها وتوفت.. وشقيقتها: قالى عندها كورونا عشان مجيش.. صور

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

ترقص على أغنية أجنبية.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكى تشعل السوشيال ميديا | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبي الكونسيلر .. نصائح بسيطة لنضارة البشرة

تخفيض جديد في أسعار تويوتا راش toyota rush اليوم في مصر.. صور

بـ الريال السعودي.. سعر إطلالة ماجد المهندس