تطهير وتعقيم مقار تقديم المرشحين لمجلس النواب بمجمع محاكم مطروح

اكد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم تعقيم وتطهير مقر لجان تقديم المرشحين لمجلس النواب بمجمع محاكم مطروح والشهر العقاري.





واضاف انه تم أيضا تطهير منازل المصابين والمخالطين والمصابين بكورونا في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأكد رئيس المدينة علي استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات ال 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة الي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب









واكد علي زيادة رش المبيدات بتجمعات ومقالب القمامة8 بالشوارع والاحياء والعزب بالاضافة الي رش الحشرات الطائرة مساءا بسيارات الضباب بنطاق المدينة .







