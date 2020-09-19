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محافظات

تطهير وتعقيم مقار تقديم المرشحين لمجلس النواب بمجمع محاكم مطروح

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:04 م
تعقيم مقار تقديم
تعقيم مقار تقديم المرشحين لمجلس النواب
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ايمن محمود
 اكد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم تعقيم وتطهير مقر لجان تقديم المرشحين لمجلس النواب بمجمع محاكم مطروح والشهر العقاري.

 واضاف انه تم أيضا  تطهير منازل المصابين والمخالطين والمصابين بكورونا في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد رئيس المدينة علي استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات ال 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة الي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب


واكد علي زيادة رش المبيدات بتجمعات ومقالب القمامة8 بالشوارع والاحياء والعزب بالاضافة الي رش الحشرات الطائرة مساءا بسيارات الضباب بنطاق المدينة .


وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات .
تطهير وتعقيم مقار تقديم المرشحين لمجلس النواب بمجمع محاكم مطروح
تطهير وتعقيم مقار تقديم المرشحين لمجلس النواب بمجمع محاكم مطروح
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