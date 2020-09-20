ديناصور للبيع في مزاد علني.. قصة أغلى هيكل عظمي في العالم.. تفاصيل

عرضت قناة الغد، تقريرا عن بيع هيكل عظمي لديناصور كامل في مزاد علني حيث عرضت دار مزادات كريستيز هيكلا عظميا للديناصور "ستان" بسعر ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار.





ويعد الهيكل العظمي للديناصور ستان، الأقرب للاكتمال من بين 50 هيكلا تم اكتشافها منذ 1902، وتعود عظام الهيكل إلى حوالى 67 مليون سنة.





وتم اكتشافه من قبل عالم الحفريات "ستان ساكريسون" في ولاية داكوتا الأمريكية عام 1987 ، ويتكون من 188 عظمة ، ويبلغ طوله 12 مترا ، و يقدر وزنه وهو علي قيد الحياة بـ 7 أطنان.



