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توك شو

ديناصور للبيع في مزاد علني.. قصة أغلى هيكل عظمي في العالم.. تفاصيل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
ديناصور للبيع في
ديناصور للبيع في مزاد علني
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قسم التوك شو

عرضت قناة الغد، تقريرا عن بيع هيكل عظمي لديناصور كامل في مزاد علني حيث عرضت دار مزادات كريستيز هيكلا عظميا للديناصور "ستان" بسعر ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار.

ويعد الهيكل العظمي للديناصور ستان، الأقرب للاكتمال من بين 50 هيكلا تم اكتشافها منذ 1902، وتعود عظام الهيكل إلى حوالى 67 مليون سنة.

وتم اكتشافه من قبل عالم الحفريات "ستان ساكريسون" في ولاية داكوتا الأمريكية عام 1987، ويتكون من 188 عظمة، ويبلغ طوله 12 مترا، و يقدر وزنه وهو علي قيد الحياة بـ 7 أطنان.

واستغرق استخراج الديناصور، ما يقارب الـ 3000 ساعة، ووصل إلى معهد بلاك هيلز؛ لتسوية مع مالك الأرض التي وجدوا بها الهيكل، وانتهت بطرح الهيكل في مزاد علني× تجنبا لمطالبة صاحب الأرض للهيكل، مثلما حدث مع ديناصور آخر، والذي تملكه صاحب الأرض بعد نزاع قضائي.
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