ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى "سلبية"

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى ”سلبية“ من ”مستقرة“.
وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها إن استجابة البلاد على صعيد السياسة للتحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة عرضة للخطر بسبب انقسام سياسي وتراخي الإصلاحات.
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وأشارت الوكالة إلى احتمالية عدم إقرار ميزانية، مع إمكانية استمرار التراجع الاقتصادي بالبلاد في 2021 و2022.
الاقتصاد على الطريق الصحيح.. وكالة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى «إيجابي».. ونواب: دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وننتظر المزيد من الاستثمارات
الاقتصاد على الطريق الصحيح.. وكالة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى «إيجابي».. ونواب: دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وننتظر المزيد من الاستثمارات
لكنها أبقت على تصنيف إسبانيا عند ”A/A-1“.