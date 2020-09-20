ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى "سلبية"

«فيتش» تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند «B+».. الاقتصاد المصري قادرعلى التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا.. الإصلاحات أتاحت قدرًا من الصلابة في مواجهة الصدمات.. وتوقعات بتحقيق معدل نمو موجب 2020