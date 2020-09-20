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اقتصاد

ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى "سلبية"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
الاقتصاد الإسباني
الاقتصاد الإسباني
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رويترز

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني  النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى ”سلبية“ من ”مستقرة“.

وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها إن استجابة البلاد على صعيد السياسة للتحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة عرضة للخطر بسبب انقسام سياسي وتراخي الإصلاحات.

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وأشارت الوكالة إلى احتمالية عدم إقرار ميزانية، مع إمكانية استمرار التراجع الاقتصادي بالبلاد في 2021 و2022.

لكنها أبقت على تصنيف إسبانيا عند ”A/A-1“.





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