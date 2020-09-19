لتنفيذ مبادرة القاهرة.. مسئول ليبي: الضغوط المصرية وراء تسليم السراج زمام الأمور للحكومة الجديدة

وأوضح الرميح، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن فايز السراج أعلن تسليم الأمور إلى الحكومة الجديدة؛ لأنه يعلم أن هناك ضغوطا إقليمية، واهمها الضغوط المصرية؛ لتنفيذ مبادرة القاهرة، وهى مبادرة ليبية ليبية خالصة، وذلك لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وحل الميليشات ونزع السلاح، وإخراج كل المرتزقة.



