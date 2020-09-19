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لتنفيذ مبادرة القاهرة.. مسئول ليبي: الضغوط المصرية وراء تسليم السراج زمام الأمور للحكومة الجديدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:57 م
رمزى الرميح، مستشار
رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية
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أسامة علي
قال رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، إن فتحي باشاغا، وزير الداخلية المُقال من حكومة الوفاق، هو رجل الإنجليز وليس الأتراك، حسب وثائق أمنية، ولذا تواصل معه الأمريكان، مطالبين اياه بحل الميليشيات ونزع السلاح، ثم جمعها فيما يسمى بالحرس الوطنى.

وأوضح الرميح، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن فايز السراج أعلن تسليم الأمور إلى الحكومة الجديدة؛ لأنه يعلم أن هناك ضغوطا إقليمية، واهمها الضغوط المصرية؛ لتنفيذ مبادرة القاهرة، وهى مبادرة ليبية ليبية خالصة، وذلك لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وحل الميليشات ونزع السلاح، وإخراج كل المرتزقة.

وأكد مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، أنه لن تحدث انفراجة فى ليبيا؛ طالما هناك 50 مليون قطعة سلاح، و50 ألف إرهابى على الأراضى الليبية.
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