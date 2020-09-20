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تعليم

لـ طلاب المرحلة الثالثة.. اتبع الخطوات الصحيحة للتسجيل عبر موقع التنسيق

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة، رغبات التنسيق، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر.

وننشر لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق 2020 الخطوات التى يجب على الطالب  أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
 

- قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني 
 
 
- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
 
 
-  قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-
 
- يجب على الطالب الالتزام بالقواعد والأسلوب الآتى أثناء ترتيب الاختيارات:
 
 

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
 
 
 
- يختار الطالب  الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
 
 
 
وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
 
 
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
 
 
- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 
 
 
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
 
 
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
 
 
-  يمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته (Save As) علي حاسبه  الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
 
 
 
- فى حالة إذا قام الطالب بتعديل رغباته عدة مرات (وهذا متاح) يجب أن يعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام  به.
 
ويمكنك مشاهدة الخطوات عبر هذا الرابط

https://youtu.be/FNTCk-8i6Ww
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