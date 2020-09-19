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توك شو

حسنت الأوضاع المعيشية.. اقتصادي: الدولة أصلحت الأخطاء منذ يناير 2011.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:19 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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إسراء صبري
قال الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كل الاقتصاديات المصرية تدهورت بعد ثورة 2011 بشكل كبير جدًا؛ مما أدى إلى انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، وانتشار البطالة إلى أعلى حد في تاريخها، حيث وصلت إلى 13%، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي.

وأضاف ، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة اليوم" أنه لا توجد دولة في العالم تتحمل هذا الكم من الدعوات للمظاهرات والتخريب كل عام، وبالرغم من هذا؛ ما زال الاقتصاد المصري يتحسن ويتقدم.

وأشار إلى أن البطالة وصلت إلى أدنى معدلاتها تاريخيا، مشددا على أن كل أخطاء الماضي، قامت الدولة حاليا بإعادة إصلاحها، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

واستطرد: في مثل هذا الوقت من العام الماضي، طالب الإخوان بخروج تظاهرات، ولم نجد سوى مشجعي النادي الأهلي وهم يحتفلون بتتويج فريقهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري العام القادم، سيرتفع إلى نسبة 6%، وذلك وفقا لأخر توقعات.
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