القصة الكاملة لإلقاء مُسِن في ترعة بإحدي قرى سوهاج |شاهد

عرض برنامج "مساء دي إم سي" فيديو صادم لشابين يُلقيان رجلا مسنًّا فى الترعة ، وتصويره، ونشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما أثار غضب المواطنين تجاه هذا الفعل.





وقال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن بسوهاج، إنه قام بالاتصال على مدير إدارة المراغة الخاصة بوزارة التضامن وعند السؤال على هذا الشخص المسن قال المدير إنه يعرفه شخصيا.





وأضاف محمد عبد السلام خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه تم التواصل مع أسرة هذا المسن، والاسرة مكونة من أخ له وشقيقتين ووالدته.





وتابع وكيل وزارة التضامن بسوهاج أن المسن الذي ظهر فى الفيديو يتقاضي معاشا من التضامن الاجتماعي، تكافل وكرامة.





وأوضح محمد عبد السلام أن المسن الذي ظهر فى الفيديو من أصحاب الهمم؛ لذلك فإنه يتقاضي معاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه من الواضح أنه يعاني من إعاقة ذهنية.





وأشار إلى أن أسرة المسن الذي ظهر فى الفيديو، تمسكوا برعايته، ورفضوا ذهابه إلى دار رعاية للاهتمام به.