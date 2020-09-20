البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومية لـ3.9 تريليون جنيه في مايو الماضي

ارتفعت جملة الودائع غير الحكومية إلي 3.9 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.8 تريليون جنيه في إبريل 2020 بزيادة بلغت 100 مليار جنيه ومقارنة بـ 3.75 تريليون جنيه في مارس بنفس العام بزيادة تبلغ 150 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية وصلت لـ 3.204 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.14 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 3.104 تريليون جنيه في مارس 2020.





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وسجلت الودائع غير الحكومية لقطاع الأعمال العام نحو 64.6 مليار جنيه مقابل 64.44 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 64.42 مليار جنيه في مارس 2020.





بينما وصلت الودائع للقطاع الخاص نحو 413.5 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 401.4 مليار جنيه في إبريل 2020 ومقارنة بـ 412.45 مليار جنيه في مارس من نفس العام.