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أخبار العالم

التنفيذ وقت الحرب.. الحرس الثوري يكشف خطط إيران للاستيلاء على القواعد الأمريكية في الخليج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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وكالات
قال اللواء حسين سلامي، قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن بلاده وضعت خططا؛ للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة، سيتم تطبيقها في حال اندلاع حرب.

وكانت وكالة "فارس" الايرانية، قد نقلت عن "سلامي"، قوله، ردا على ما وصفته بـ"التبجحات الاخيرة للرئيس الأمريكي: "السيد ترامب؛ ان انتقامنا لدم قائدنا؛ سيكون حاسما وجديا وحقيقيا، لكننا اصحاب شرف وإباء، وننتقم برجولة وعدالة، هل تتصور اننا سنستهدف امرأة سفيرة في جنوب إفريقيا؟" .

وتابع، "كلا، سنستهدف الضالعين بصورة مباشرة وغير مباشرة في اغتيال هذا الرجل، واعلم بأنه سيتم استهداف من كان ضالعا في هذه القضية، وهذه رسالة جادة".  
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