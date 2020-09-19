توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي في 5 محافظات

اليوم السبت، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (أسيوط – سوهاج – قنا) ، و(3) طن لمحافظتي (الإسماعيلية – الشرقية) ، وذلك للأسبوع السابع على التوالي . استقبلت محافظات "أسيوط – سوهاج – قنا – الإسماعيلية – الشرقية"،





وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.





وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م، يتم افتتاح (77) مسجدًا منها في 13 محافظة يوم الجمعة القادمة.



