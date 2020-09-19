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ديني

توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي في 5 محافظات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:19 م
توزيع 4 أطنان من
توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي في 5 محافظات
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محمود ضاحي
استقبلت محافظات "أسيوط – سوهاج – قنا – الإسماعيلية – الشرقية"،اليوم السبت، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع  4 أطنان لكل من محافظات (أسيوط – سوهاج – قنا) ، و(3) طن لمحافظتي (الإسماعيلية – الشرقية) ، وذلك للأسبوع السابع على التوالي .

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

 وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م، يتم افتتاح (77) مسجدًا منها في 13 محافظة يوم الجمعة القادمة.

وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتمامَا بالغَا لم يسبق له مثيل، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم وبفضل الله (عز وجل) وعلى مدار ست سنوات مضت تمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر .
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