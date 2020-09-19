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توك شو

حالة نادرة.. القصة الكاملة لـ ولادة طفل مذبوح الرقبة في الأقصر.. شاهد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:20 م
صورة الطفل المذبوح
صورة الطفل المذبوح
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد عز، رئيس قسم النساء والتوليد في مستشفى أرمنت بالأقصر، إن الصور الذي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بولادة طفل مذبوح؛ حقيقة.

وأضاف الدكتور محمد عز خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الطفل عندما ولد؛ كانت لديه تشوهات خلقية.

وتابع رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي أرمنت بالأقصر، أن القصة من البداية هي عندما أتت الأم الى المستشفي وهي في الشهر الثامن بسبب أن "كيس الجنين اتفتح" وتمت الولادة.

وأوضح الدكتور محمد عز، أن أم الطفل لديها 4 أطفال 2 ولادة طبيعية 2 قيصرية، مشيرا إلى أنه بعد إخراج الجنين من بطن الام؛ لاحظ الطبيب ان هناك تشققات فى جميع أنحاء جسده، وأي حركة له كانت تظهر أن الجلد مقطوع بآلة حادة.

وأشار إلى أن هذا الطفل توفي بعد ولادته بـ 24 ساعة فقط، وتم عمل جميع الفحوصات الطبية عليه، والنتيجة كانت عيب خلقي.
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