تخفيف التكدس .. برلماني يكشف مزايا تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التوجه الرئاسى الخاص بتنفيذ ٢٥٠ ألف وحدة إسكان جديدة وسوف يتم تنفيذ ٥٠٪ من هذا المشروع ثم نقوم بإنشاء باقي الوحدات على التوالي.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن اتجاه الدولة لتنفيذ هذه الوحدات سيكون له مزايا لصالح الدولة من جهة وصالح المواطن من جهة أخرى، مؤكدًا أنها سوف توفر وحدات سكنية بأسعار مخفضة لغير القادرين فضلا عن كونها تخفيف التكدس الموجود بالقاهرة والازدحام.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه قام بتقديم مشروع قانون القطر والتوسع منذ فترة وها هو يترجم على أرض الواقع فى العاصمة الادارية الجديدة، موضحا:" الهدف من هذه المشروعات والتوجيهات توفير سكن ملائم وخدمات مناسبة للمصريين".