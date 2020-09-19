تخفيف التكدس .. برلماني يكشف مزايا تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية

يأتى ذلك؛ بعد أن قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه قام بزيارة مشروعات العاصمة الادارية الجديدة للوقوف على نسب التنفيذ، لافتا إلى اننا نقوم الان ببناء مدينة جديدة تحمل اسم حدائق العاصمة تبعد عن العاصمة الادارية بـ 10 دقائق .

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على توصيل جميع الخدمات للمدن الجديدة قبل تنفيذها، لافتا الي ان هناك توجيها رئاسيا لتنفيذ 250 ألف وحدة إسكان جديدة، سيتم تنفيذ 50% منها ، ثم الباقي تباعًا.









وأشار رئيس الوزراء الى انه في اقل من ٥ اشهر قمنا ببناء ٣٠ الف وحدة سكنية؛ لاستيعاب الزيادات السكانية، مشيرا الى ان وزير الاسكان سيعلن خلال أيام عن مشروع الـ ٢٥٠ الف وحدة .