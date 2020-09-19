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برلمان

تخفيف التكدس .. برلماني يكشف مزايا تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:20 م
250 وحده سكنية
250 وحده سكنية
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حسن رضوان
أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التوجه الرئاسى الخاص بتنفيذ ٢٥٠ ألف وحدة إسكان جديدة وسوف يتم تنفيذ ٥٠٪؜ من هذا المشروع ثم نقوم بإنشاء باقي الوحدات على التوالي.


وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن اتجاه الدولة لتنفيذ هذه الوحدات سيكون له مزايا لصالح الدولة من جهة وصالح المواطن من جهة أخرى، مؤكدًا أنها سوف توفر وحدات سكنية بأسعار مخفضة لغير القادرين فضلا عن كونها تخفيف التكدس الموجود بالقاهرة والازدحام.




وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه قام بتقديم مشروع قانون القطر والتوسع منذ فترة وها هو يترجم على أرض الواقع فى العاصمة الادارية الجديدة، موضحا:" الهدف من هذه المشروعات والتوجيهات توفير سكن ملائم وخدمات مناسبة للمصريين".


يأتى ذلك؛ بعد أن قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه قام بزيارة مشروعات العاصمة الادارية الجديدة للوقوف على نسب التنفيذ، لافتا إلى اننا نقوم الان ببناء مدينة جديدة تحمل اسم حدائق العاصمة تبعد عن العاصمة الادارية بـ 10 دقائق .


وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على توصيل جميع الخدمات للمدن الجديدة قبل تنفيذها، لافتا الي ان هناك توجيها رئاسيا لتنفيذ 250 ألف وحدة إسكان جديدة، سيتم تنفيذ 50% منها ، ثم الباقي تباعًا.


وأشار رئيس الوزراء الى انه في اقل من ٥ اشهر قمنا ببناء ٣٠ الف وحدة سكنية؛ لاستيعاب الزيادات السكانية، مشيرا الى ان وزير الاسكان سيعلن خلال أيام عن مشروع الـ ٢٥٠ الف وحدة .


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