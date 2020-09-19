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تعليم

ليلي عبد الحميد: اختبارات قبول الطلاب تعتمد على شخصية الطالب وميوله في مجال الإعلام

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:27 م
كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة
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أحمد علام
قالت الدكتورة ليلي عبد الحميد استاذ الإعلام، ان اختبارات القبول لقسم الاعلام، تعتمد على المهارات الاعلامية لدي الطالب، وميوله للعمل في الإذاعة والتليفزيون، لافتة إلى أن اللجنة التي تشرف على الاختبارات تختلف على مدار ايام الاختبارات؛ لذلك تختلف الأسئلة الموجهة لبعض الطلاب .

واضافت الدكتورة ليلي عبد الحميد استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن الهدف من اختبارات القبول بقسم الإذاعة والتلفزيون هي التعرف على شخصية الطالب ومدي استعداده وميوله للعمل بالمجال الإعلامي ، مشيرة إلى ان اللجنة تتكون من خبراء في مجال الإعلام وبعض من اساتذة كلية الإعلام من قسم الإذاعة والتلفيزيون.

واشارت إلى ان كلية الإعلام تعمل على تسخير الامكانيات اللازمة بكل التخصصات لمساعدة الطالب في الاستفادة بشكل أكبر من خلال الاستديوهات ومعامل قسم الصحافة حتي يستطيع ان يواكب سوق العمل.

والجدير بالذكر أن الدكتورة ليلي عبد الحميد قد صرحت بأن كلية الإعلام تعتمد على التدريبات العملية بشكل أكبر ومنها التدريب الداخلي الذي يعتمد على المطابع المتواجدة داخل الكلية والاستديوهات والجورنال الاسبوعي ومشروعات التخرج التي تنتجها طلاب الكلية، بالاضافة إلى تخصيص ساعات للتدريس في سوق العمل لكل طالب للتعرف على طبيعته. 
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