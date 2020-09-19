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محافظات

بمشاركة الأجانب.. حملة نظافة للشواطئ في مدينة دهب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:34 م
حملة نظافة بشواطئ
حملة نظافة بشواطئ دهب
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ايمن محمد
نظم المجتمع المدني بمدينة دهب حملة نظافة كبري شاركت فيها العديد مراكز الغوص والجمعيات الاهلية من بينها شباب بيحب مصر وطلاب مدرسة فيوتشر دهب واعضاء حزب مستقبل وطن؛ لتنظيف الشواطئ والمناطق السياحية،  وذلك تحت إشراف مجلس مدينة دهب. ومحميات جنوب سيناء  متمثلة في محمية ابو جالوم  بمناسبة اليوم العالمي للنظافة.

وقد شملت حملة النظافة، جمع  القمامة وتنظيف الشوارع  والتوعية بخطورة واضرار البلاستيك علي البيئة والكائنات البحرية والشعاب المرجانية.
 
 وقد انتقلت الحملة في مناطق  البلوهول والمسبط والعصلة واللايت هوس بمشاركة شباب القبائل من بدو دهب والجاليات الاجنبية بدهب .

 وقالت جيهان عمر  مديرة مدرسة فيوتشر  انها شاركت مع طلاب المدرسة  في تنظيف شواطئ  مشيرة إلي ان معظم الفئات شاركت في  الحملة وهم سعداء لتنظيف المدينة  وقضوا يوما سعداء بالمشاركة في تنظيف الشوارع  احتفالا باليوم العالمي للنظافة والبيئة.
 
 اقرأ ايضا : 
بمشاركة الأجانب.. حملة نظافة للشواطئ في مدينة دهب
بمشاركة الأجانب.. حملة نظافة للشواطئ في مدينة دهب
بمشاركة الأجانب.. حملة نظافة للشواطئ في مدينة دهب
بمشاركة الأجانب.. حملة نظافة للشواطئ في مدينة دهب
بمشاركة الأجانب.. حملة نظافة للشواطئ في مدينة دهب
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