AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: 783.1 مليار جنيه ودائع حكومية في مايو الماضي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:34 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي
ارتفعت الودائع الحكومية بنهاية مايو الماضي إلي 783.1 مليار جنيه مقابل 726.301 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 675.8 مليار جنيه في مارس السابق لهما

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغ 635.94 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 634 مليار جنيه في إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 582.82 مليار جنيه في مارس 2020.

اقرأ أيضا:
وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 102.13 مليار جنيه مقابل 92.32 مليار جنيه في إبريل 2020 ومقارنة بـ 93 مليار جنيه في مارس من نفس العام.

وسجلت جملة الودائع بالبنوك نحو 4.603 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 4.52 مليار جنيه في إبريل 2020 ومقارنة بـ4.43 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفي لـ4.53 تريليون جنيه في إبريل الماضي

3.14 تريليون جنيه ودائع البنوك بالعملة المحلية في إبريل الماضي

البنك المركزي:1.1 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي للبنوك في مايو الماضي

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بـ الحجاب.. القصة الكاملة لاعتزال داليا إبراهيم الفن

صنع في الصين.. باحثة صينية هاربة تكشف مصدر كورونا الحقيقي.. تفاصيل

الوضع صعب في القاهرة| فايلر: لم أحسم قرار تمديد عقدى مع الأهلي

محمود فايز يكشف لـ صدى البلد موقف هيكتور كوبر من تدريب الزمالك

رضا عبد العال يرفض الاجتماع باللاعبين في غرفة اللبس بسبب السحر

أول تعليق من الإفتاء عن فتوى"التحفيل على نادي الزمالك"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إطلالة كاجوال لـ منة عرفة تجذب قلوب متابعيها

بعد أزمة أحمد حسن وزينب.. استشاري نفسي يكشف أضرار تعريض الطفل للتخويف

بملابس رياضية.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد