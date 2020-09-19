البنك المركزي: 783.1 مليار جنيه ودائع حكومية في مايو الماضي

ارتفعت الودائع الحكومية بنهاية مايو الماضي إلي 783.1 مليار جنيه مقابل 726.301 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 675.8 مليار جنيه في مارس السابق لهما





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغ 635.94 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 634 مليار جنيه في إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 582.82 مليار جنيه في مارس 2020.





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وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 102.13 مليار جنيه مقابل 92.32 مليار جنيه في إبريل 2020 ومقارنة بـ 93 مليار جنيه في مارس من نفس العام.





وسجلت جملة الودائع بالبنوك نحو 4.603 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 4.52 مليار جنيه في إبريل 2020 ومقارنة بـ4.43 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.