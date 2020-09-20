AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

باب التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اليوم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أنه سيتم اغلاق باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020/2021، اليوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2020.


وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت باب التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على http://tawzef.emis.gov.eg/

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني ورفع جودته؛ لإعداد عمالة فنية ماهرة ومدربة على أعلى مستوى وقادرة على تلبية احتياجات الدولة في الآونة الأخيرة، وما تقوم به مصر من توسعات عمرانية ومشروعات قومية عملاقة، حيث تهدف وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وذلك من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، لضمان الحفاظ على جودة المدارس وسير العملية التعليمية بها.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن المدارس التي تم فتح باب التقديم إليها هي ، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية. 

وأضاف مجاهد، أن فريق عمل كل مدرسة سيتم تشكيله من خلال العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فستتاح  لمعلمي التعليم الفني فقط.

وأكد مجاهد أنه سيتم مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، وذلك عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وستتخذ الوزارة كافة أساليب الوقاية والحماية خلال المقابلات الشخصية  للحفاظ على صحة جميع المتقدمين. 

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل التدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء معتمدين، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم، وحصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء.

للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة الشروط والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التقديم في أول مدرسة لتجارة التجزئة في مصر حتى 8 أغسطس .. مقرها في الأسمرات وتضم 3 أقسام .. اختبارات قدرات لاختيار 500 طالب وفقا لمجموع الإعدادية .. وصدى البلد ينشر الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف خالية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط

تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التعليم تعلن عن نتيجة المقبولين للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

مد فتح باب التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. حتى 20 سبتمبر

ترشيحاتنا

صنع في الصين.. باحثة صينية هاربة تكشف مصدر كورونا الحقيقي.. تفاصيل

موقف باسم مرسي من عودته للزمالك

30 آلف جنيه و6 أشهر حبس| عقوبات جديدة تنتظر المتنمرين على مسن سوهاج

احترس منها .. أعراض فيروس كورونا الجديدة

مصرية من أوائل الثانوية بالكويت: حققت حلمي .. والدراسة عن بعد ممتعة

سيارة لاند روفر تقفز في بحيرة لمطاردة البط.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرية من أوائل الثانوية بالكويت: حققت حلمي .. والدراسة عن بعد ممتعة

سيارة لاند روفر تقفز في بحيرة لمطاردة البط.. فيديو

شاهد.. سكان العالم يتفاعلون مع عجوز شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته| صور