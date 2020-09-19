18 هدفا بـ3 مباريات.. نجل نجم الأهلي: في إنجلترا احتراف وفي مصر انحراف

علق شريف هاني مصطفى نجل نجم النادى الأهلي السابق هاني مصطفى على غزارة الأهداف فى مباريات الدورى الإنجليزي ومقارنتها بتسجيل هدف وحيد فى 3 مباريات بالدورى المصري.
قال نجل نجم الأهلي السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": فى انجلترا احتراف لكن فى مصر انحراف
الزمالك واسوان ١/٠ ... طنطا و اف سى ٠/٠ ..... الاهلى و المقاصة ٠/٠ ..... هدف واحد فى ٣ مباريات.
ايفرتون ووست بروم ٢/٥ ....ليدز و فولهام ٣/٤ ....مان يونايتد و كريستال بالاس ٣/١ .....١٨ هدفا فى ٣ مباريات ، ٣ ماتشات بهدف واحد وفى الناحية التانية ١٨ هدف.