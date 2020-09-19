18 هدفا بـ3 مباريات.. نجل نجم الأهلي: في إنجلترا احتراف وفي مصر انحراف

ايفرتون ووست بروم ٢/٥ ....ليدز و فولهام ٣/٤ ....مان يونايتد و كريستال بالاس ٣/١ .....١٨ هدفا فى ٣ مباريات ، ٣ ماتشات بهدف واحد وفى الناحية التانية ١٨ هدف.

وانتهت مباراة الأهلي مع مصر المقاصة بالتعادل سلبيًا، التي جمعت بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وحسم التعادل السلبي اليوم مواجهة طنطا ونادي مصر في صراع القاع في إطار منافسات الجولة 28.





وفاز الأهلي رسميًا بالدوري بعد الزمالك من اسوان أمس بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة ذاتها.



