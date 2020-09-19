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رياضة

18 هدفا بـ3 مباريات.. نجل نجم الأهلي: في إنجلترا احتراف وفي مصر انحراف

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:35 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
علق شريف هاني مصطفى نجل نجم النادى الأهلي السابق هاني مصطفى على غزارة الأهداف فى مباريات الدورى الإنجليزي ومقارنتها بتسجيل هدف وحيد فى 3 مباريات بالدورى المصري.

قال نجل نجم الأهلي السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": فى انجلترا احتراف لكن فى مصر انحراف
الزمالك واسوان ١/٠ ... طنطا و اف سى ٠/٠ ..... الاهلى و المقاصة ٠/٠ ..... هدف واحد فى ٣ مباريات.

ايفرتون ووست بروم ٢/٥ ....ليدز و فولهام ٣/٤ ....مان يونايتد و كريستال بالاس ٣/١ .....١٨ هدفا فى ٣ مباريات ، ٣ ماتشات بهدف واحد وفى الناحية التانية ١٨ هدف.

وانتهت مباراة الأهلي مع مصر المقاصة بالتعادل سلبيًا، التي جمعت بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي  اليوم مواجهة طنطا ونادي مصر في صراع القاع في إطار منافسات الجولة 28.

وفاز الأهلي رسميًا بالدوري بعد الزمالك من اسوان أمس بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة ذاتها.

واليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة
1- الأهلي 73 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- مصر المقاصة 37 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 37 نقطة
18 هدفا بـ3 مباريات.. نجل نجم الأهلي: في إنجلترا احتراف وفي مصر انحراف
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