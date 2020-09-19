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محافظات

كيفية الحصول على قطعة أرض تقسيم الشباب في الوادي الجديد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:36 م
الوادي الجديد
الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، تخصيص 71 ألف متر مربع  كتقسيمات للشباب بقرية بغداد.

أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس في الوادي الجديد، أنه تم رفع هذه المساحة على خرائط مساحية وهندسية بقرية بغداد بمنطقة الحيز العمراني تمهيدا لتقسيمها لقطع أراضٍ تتراوح مساحتها من 150 – 200 متر مربع لتوزيعها على الشباب كتقسيمات عمرانية جديدة لبناء منازل عليها.
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وأضاف ان هناك شروط يجب ان تتوافر في الشباب  الراغب في الحصول علي قطعة ارض منها:
ان يكون من اهالي القرية ومقيم بها اقامة كامله لا تقل عن 5 سنوات
ان لا يكون قد سبق له الحصول علي اراضي من الدوله  قبل ذلك.
وقال إنه بمجرد اعتماد الخريطة بهذه التقسيمات، سيجري فحص طلبات المتقدمين للحصول على هذه الأراضي مع فحص المتقدمين من قوائم الانتظار السابقة للحصول على أراضٍ بتقسيمات الشباب.
من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه لن يتم تسليم أراضي تقسيمات الشباب؛ إلا بعد توصيل المرافق، لافتًا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الأراضي التي توزيعها على الشباب في القري، جاءت بعد إضافة تكلفة المرافق إليها والتي تشمل صرف صحي ومياه شرب وكهرباء.
واوضح المحافظ، أن قرى الوادي الجديد عانت كثيرا من عدم وصول المرافق بسبب الزيادة السكانية، فى الوقت الذي لا يوجد فيه ميزانية وتمويل كاف للقيام بمشروعات البنية التحتية المختلفة، موضحًا أن المحافظة تضيف حاليا سعر المرافق إلى الأراضي التي سيتم توزيعها على الشباب، وأن جميع القرى الجديدة التى تم تدشينها مؤخرا تم توصيل المرافق بها قبل تسليمها للمواطنين.
ولفت الي ان هناك خطة لتوصيل الصرف الصحي لعدد 48 قرية على مستوى المحافظة خلال 4 سنوات، ويجرى حاليا العمل في 15 قرية، وجار استكمال الباقى على عدة مراحل، والمشروع بكل قرية يشمل خطوط انحدار ومحطة معالجة وصرف متكاملة.

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