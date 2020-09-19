زرت معبد الكرنك| سفير أمريكا يكشف أهمية مركز تجميع الحاصلات الزراعية بالأقصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا عن تفقد وزيرة التعاون الدولي والسفير الأمريكي بالقاهرة مركز تجميع الحاصلات الزراعية بالأقصر.









و قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "مشروع مركز تجميع الحاصلات الزراعية أحد مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية وهو مشروع تغليف وفرز المنتجات الزراعية".









وأضافت: "قطاع الزراعة أصبح له أولوية في دول العالم والجميع يتحدث عن الأمن الغذائي".









فيما قال جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة: "زرت المشروع أثناء موسم حصاد المانجو والتواجد هنا ملهم ويدعو للتفاؤل ونساء القرية يعملون في الفرز والتغليف ويتعلمون مهارات".





وتابع السفير الامريكي بالقاهرة: "نعمل مع منظمة الغذاء العالمية في مجال الزراعة منذ 40 عاما ونحاول مساعدة الجميع من اجل زيادة وتطوير المهارات ومساعدة المزارعين في انتاج افضل محصول بأفضل جودة ممكنة وتوفير فرص عمل جيدة".







