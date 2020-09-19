AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زرت معبد الكرنك| سفير أمريكا يكشف أهمية مركز تجميع الحاصلات الزراعية بالأقصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  تقريرا عن تفقد وزيرة التعاون الدولي والسفير الأمريكي بالقاهرة مركز تجميع الحاصلات الزراعية بالأقصر.


وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "مشروع مركز تجميع الحاصلات الزراعية أحد مشاريع  الوكالة  الأمريكية للتنمية وهو مشروع تغليف وفرز المنتجات الزراعية".


وأضافت: "قطاع  الزراعة  أصبح له أولوية في دول العالم والجميع يتحدث عن الأمن الغذائي".


فيما قال جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة: "زرت المشروع أثناء موسم حصاد المانجو والتواجد هنا ملهم ويدعو للتفاؤل ونساء القرية يعملون في الفرز والتغليف ويتعلمون مهارات".
 

وتابع السفير الامريكي بالقاهرة: "نعمل مع منظمة الغذاء العالمية في مجال الزراعة منذ 40 عاما ونحاول مساعدة الجميع من اجل زيادة وتطوير المهارات ومساعدة المزارعين في انتاج افضل محصول بأفضل جودة ممكنة وتوفير فرص عمل جيدة".


وأكمل: "زرت الأقصر للمرة الأولى وكنت متحمس لزيارة وادي الملوك ومعبد الكرنك وشاهدت التميز، ونعلم أن السياحة احد اهم مصادر الدخل لـ مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العلاقات بين مصر وأمريكا قوية جدا.. أول تعليق من السفير الأمريكي عن "المعونة"

شاهد.. السفير الأمريكي في معبد الكرنك بالأقصر

السفير الأمريكي: بلادنا تفخر بشراكتها مع مصر للحفاظ على المواقع الأثرية..صور

السفير الأمريكي ومديرة المعونة الأمريكية يتفقدان محطة المحاصيل البستانية بالأقصر..غدا

المشاط والسفير الأمريكى يتفقدان محطة المحاصيل البستانية في إسنا

وزيرة التعاون الدولى والسفير الأمريكى يتفقدان مركز تجميع الحاصلات بالأقصر

ترشيحاتنا

سبق له الزواج.. القصة الكاملة لزفاف طفلين فى سوهاج..فيديو

كورونا ليس الأخير.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء قادم.. فيديو

أخبار الرياضة| حقيقة اقتراب كوبر من تدريب الزمالك.. ودية المنتخب في نوفمبر تواجه شبح الإلغاء

مبروك بغض النظر عن خصم النقاط العقوبية.. تعليق نبيل الحلفاوى على تعادل الأهلى مع المقاصة

أُغتُصب بـ50 ريال| الباز: الهارب محمد علي يشرب خمور بـ40 الف جنيه في الشهر

لست قادرًا على تحمل ضغوط الحياة.. رجل يطلق الرصاص على ابنتيه وينتحر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار

علاج تعب المعدة بدون أدوية

دراسة: عدد مرات البراز يشير للإصابة بالنوبات القلبية