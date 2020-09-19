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سيد ماضي: الجماعة الإرهابية غررت بي.. ومنابرها في تركيا تخدع المصريين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:53 م
سيد ماضى
سيد ماضى
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عبد الخالق صلاح
أعلن سيد ماضى، ناشط سياسى وعضو سابق بحركة 6 ابريل ، أنه اخطأ فى السابق؛ عندما تم التغرير به فى الدعوات التخريبية التي يطلقها أعداء الوطن، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أنه اكتشف الخطأ الذى وقع فيه، واعتزم تصحيح موقفه؛ من أجل مصلحة البلد والقضية التى يؤمن بها.


وأضاف "ماضى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون، أنه قام بمراجعة موقفه؛ عندما تفهم أغراض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذين يعظمون الجيش التركى، ويهاجمون الجيش المصرى، وتابع: "أنا حد عاوز مصلحة البلد.. وعاوز الغلابة تشوف الحاجة الصح".


وأكد "ماضى"، أن منابر الإخوان التى تبث من تركيا، تتاجر بالمصريين، وتخدعهم؛ من أجل تحقيق مكاسب مادية وشخصية، ولا علاقة لها بالوطنية والوطن، بل تعمل على تأجيج الفتنة بين الشعب والجيش في مصر.
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