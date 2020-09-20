AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معتز بالله عبدالفتاح: قطار الإصلاح الاقتصادي في مصر تحرك للاتجاه الأفضل.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
الدكتور معتزبالله
الدكتور معتزبالله عبد الفتاح
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، إن قطار الإصلاح الاقتصادي تحرك فى مصر إلى الاتجاه الأفضل عما كان فى السابق.

وأضاف  الدكتور معتز بالله عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك قضية تواجه مصر، وهي الوظيفة التوزيعية للدولة.

وتابع أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن الوظيفة التوزيعية هي إعادة توظيف عوائد العملية الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا والذين عادة يكون لديهم الشعور بالظلم من الدولة.

وأوضح  الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أن مصر دولة كبيرة جدا ونسبة الفقر بها عالية، وبها ما يقرب من 30% من الشعب تحت خط الفقر، والزيادة السكانية بها كبيرة.

وأشار إلى أننا دولة نتضاعف فى الكثافة السكانية كل 35 عاما، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فى آخر مؤتمر له، إن نسبة الوفيات في ألمانيا تساوي نسبة المواليد منذ عام الـ 50.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معتز بالله عبدالفتاح: الشارع المصري يعوِّل كثيراً على المُعيّنين في مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ ودعم الحياة السياسية| تنسيقية الأحزاب تطلق الصالون السياسي الخامس.. معتز عبد الفتاح: الغرفة النيابية الثانية بيت الخبرة.. ومحمد عزمي: المرأة ومكافحة التطرف أولوياتنا في المجلس

ترشيحاتنا

الزمالك ينتظر رد فيريرا خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل

علقة موت قبل عيد جوازها.. أميرة حاولت تدافع عن بنتها جوزها ضربها وتوفت.. وشقيقتها: قالى عندها كورونا عشان مجيش.. صور

بـ الجينز الممزق.. إطلالة كاجوال لـ منة عرفة تجذب قلوب متابعيها

علاج تعب المعدة بدون أدوية

موقف باسم مرسي من عودته للزمالك

المنتخب أولا.. عصام الحضري يكشف عن وجهته المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سكان العالم يتفاعلون مع عجوز شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته| صور

السجن 20 عامًا وغرامة 2 مليون دولار لطبيب استخدم لوحا كهربائيا أثناء مزاولة المهنة .. فيديو

طريقة عمل فطير بالقشطة.. خطوة بخطوة