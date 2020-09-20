معتز بالله عبدالفتاح: قطار الإصلاح الاقتصادي في مصر تحرك للاتجاه الأفضل.. فيديو

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، إن قطار الإصلاح الاقتصادي تحرك فى مصر إلى الاتجاه الأفضل عما كان فى السابق.





وأضاف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك قضية تواجه مصر، وهي الوظيفة التوزيعية للدولة.





وتابع أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن الوظيفة التوزيعية هي إعادة توظيف عوائد العملية الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا والذين عادة يكون لديهم الشعور بالظلم من الدولة.





وأوضح الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أن مصر دولة كبيرة جدا ونسبة الفقر بها عالية، وبها ما يقرب من 30% من الشعب تحت خط الفقر، والزيادة السكانية بها كبيرة.



